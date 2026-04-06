Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 37enne e un 46enne del posto, ritenuti responsabili di rapina a mano armata ai danni del gestore del distributore di carburanti di piazza Purgatorio.

La dinamica del reato e l’intervento

I militari, giunti immediatamente dopo la rapina, hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima. Il gestore ha riferito di essere stato avvicinato da due uomini a volto scoperto che, sotto la minaccia di un coltello, si erano impossessati dell’incasso, pari a circa 280 euro, per poi dileguarsi a piedi.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Determinante è stata la conoscenza del territorio e del tessuto sociale da parte dei militari che, grazie alla descrizione fornita, hanno individuato rapidamente uno dei presunti responsabili, un soggetto già noto per precedenti specifici. I Carabinieri si sono diretti presso la sua abitazione, dove hanno sorpreso entrambi gli indagati mentre stavano facendo uso di droga.

La perquisizione ha consentito di recuperare parte della somma rubata. I due uomini sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Catania Piazza Lanza, oltre a essere segnalati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti.