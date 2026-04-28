Concorso Guardia di Finanza: La Guardia di Finanza ha aperto ufficialmente le selezioni per il Concorso Guardia di Finanza finalizzato all’ammissione di 17 allievi marescialli al 98º corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti, relativo all’anno accademico 2026/2027. Si tratta di un’opportunità importante per chi desidera intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine, con un percorso formativo altamente qualificante e prospettive professionali stabili.

Le candidature potranno essere presentate entro il 27 maggio, termine ultimo per partecipare alla selezione. Il numero limitato di posti disponibili rende il concorso particolarmente competitivo, richiedendo ai candidati un’attenta preparazione sia sotto il profilo culturale che fisico.

Concorso Guardia di Finanza: Requisiti e categorie ammesse

Per accedere al Concorso Guardia di Finanza, i candidati devono avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni e possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Tuttavia, il bando prevede alcune eccezioni per il personale già inserito nel Corpo o in altre posizioni militari.

Possono infatti partecipare anche gli appartenenti al ruolo di sovrintendenti, appuntati e finanzieri, oltre agli allievi finanzieri e agli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio. In questi casi, il limite di età è esteso fino a 35 anni.

Questa apertura consente una più ampia partecipazione, valorizzando sia i giovani diplomati sia coloro che hanno già maturato esperienza nel settore militare o nelle forze dell’ordine.

Modalità di domanda e accesso alla selezione

La domanda di partecipazione al Concorso Guardia di Finanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale ufficiale del Corpo. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di credenziali digitali valide, come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE).

La procedura online rappresenta ormai lo standard per i concorsi pubblici, garantendo maggiore trasparenza e semplificazione amministrativa. Una volta inviata la domanda, i candidati dovranno affrontare le diverse fasi selettive previste dal bando, che includono prove scritte, accertamenti fisici e valutazioni attitudinali.

Per chi aspira a entrare nella Guardia di Finanza, questo concorso rappresenta un passaggio fondamentale per avviare un percorso professionale al servizio dello Stato, con responsabilità crescenti e possibilità di specializzazione.