Prove Invalsi 2026: Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi per selezionare gli osservatori esterni nelle classi campione per le prove Invalsi 2026, che inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. Il ruolo è destinato a personale docente con caratteristiche specifiche, tra cui autorevolezza, affidabilità, competenze relazionali equilibrate e conoscenza degli obiettivi e del protocollo delle prove. È richiesta inoltre una familiarità di base con strumenti digitali come posta elettronica, Internet e fogli di calcolo.
Funzioni e compiti degli osservatori esterni
Gli osservatori esterni svolgeranno attività diverse a seconda del grado scolastico, ma le principali responsabilità comprendono:
- Vigilare sul rispetto del protocollo di somministrazione delle prove Invalsi 2026.
- Inserire online le risposte degli alunni nella scuola primaria.
- Segnalare al personale di segreteria eventuali omissioni, come l’inserimento del codice fiscale nelle classi campione per le prove CBT.
Criteri di selezione degli osservatori
I nominativi vengono individuati dagli USR considerando le seguenti categorie (non vincolanti):
- Docenti con competenze informatiche e animatori digitali;
- Docenti che hanno già partecipato ad indagini internazionali (OCSE-PISA, IEA: PIRLS, TIMSS, ICCS);
- Ex osservatori delle precedenti rilevazioni INVALSI;
- Collaboratori del dirigente scolastico, docenti con funzioni strumentali o coordinatori di dipartimenti;
- Dirigenti scolastici e tecnici;
- Docenti comandati presso USR, INDIRE o altre articolazioni territoriali.
Compensi per le classi somministrate
Gli osservatori riceveranno un compenso fisso per ogni classe, comprensivo di spese di viaggio e vitto, secondo la seguente scala:
- 200 euro per le classi seconde della primaria;
- 350 euro per le classi quinte della primaria e terze della secondaria di primo grado;
- 300 euro per le classi seconde della secondaria di secondo grado;
- 450 euro per le classi dell’ultimo anno della secondaria di secondo grado.
La gestione amministrativa dei compensi è affidata alla Scuola Polo di riferimento.
Scadenze dei bandi USR
Di seguito alcune delle principali scadenze dei bandi regionali per diventare osservatori delle prove Invalsi 2026:
- Liguria: 10 gennaio 2026
- Toscana: 31 dicembre 2025 ore 23:45
- Lombardia: 9 dicembre 2025
- Umbria: 10 dicembre 2025 ore 23:45
I docenti interessati devono consultare i singoli bandi per informazioni dettagliate sulle modalità di candidatura.