Prove Invalsi 2026: Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi per selezionare gli osservatori esterni nelle classi campione per le prove Invalsi 2026, che inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. Il ruolo è destinato a personale docente con caratteristiche specifiche, tra cui autorevolezza, affidabilità, competenze relazionali equilibrate e conoscenza degli obiettivi e del protocollo delle prove. È richiesta inoltre una familiarità di base con strumenti digitali come posta elettronica, Internet e fogli di calcolo.

Funzioni e compiti degli osservatori esterni

Gli osservatori esterni svolgeranno attività diverse a seconda del grado scolastico, ma le principali responsabilità comprendono:

Vigilare sul rispetto del protocollo di somministrazione delle prove Invalsi 2026.

Inserire online le risposte degli alunni nella scuola primaria.

Segnalare al personale di segreteria eventuali omissioni, come l’inserimento del codice fiscale nelle classi campione per le prove CBT.

Criteri di selezione degli osservatori

I nominativi vengono individuati dagli USR considerando le seguenti categorie (non vincolanti):

Docenti con competenze informatiche e animatori digitali;

Docenti che hanno già partecipato ad indagini internazionali (OCSE-PISA, IEA: PIRLS, TIMSS, ICCS);

Ex osservatori delle precedenti rilevazioni INVALSI;

Collaboratori del dirigente scolastico, docenti con funzioni strumentali o coordinatori di dipartimenti;

Dirigenti scolastici e tecnici;

Docenti comandati presso USR, INDIRE o altre articolazioni territoriali.

Compensi per le classi somministrate

Gli osservatori riceveranno un compenso fisso per ogni classe, comprensivo di spese di viaggio e vitto, secondo la seguente scala:

200 euro per le classi seconde della primaria;

350 euro per le classi quinte della primaria e terze della secondaria di primo grado;

300 euro per le classi seconde della secondaria di secondo grado;

450 euro per le classi dell’ultimo anno della secondaria di secondo grado.

La gestione amministrativa dei compensi è affidata alla Scuola Polo di riferimento.

Scadenze dei bandi USR

Di seguito alcune delle principali scadenze dei bandi regionali per diventare osservatori delle prove Invalsi 2026:

Liguria: 10 gennaio 2026

Toscana: 31 dicembre 2025 ore 23:45

Lombardia: 9 dicembre 2025

Umbria: 10 dicembre 2025 ore 23:45

I docenti interessati devono consultare i singoli bandi per informazioni dettagliate sulle modalità di candidatura.