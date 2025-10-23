Concorso Guardia di Finanza 2025: È stato pubblicato il bando del concorso Guardia di Finanza 2025, finalizzato al reclutamento di 1.985 Allievi Finanzieri. La selezione è aperta sia a cittadini italiani civili sia a militari in servizio o congedati, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o che conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2025/2026.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 21 novembre 2025 tramite procedura telematica.

I posti sono suddivisi in due principali contingenti:

1.765 nel contingente ordinario, di cui:

171 per la specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.);

33 per il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.);

1.561 per cittadini italiani non specializzati, ripartiti tra volontari delle Forze Armate e altri candidati.

220 nel contingente di mare, con profili da Nocchiere, Motorista navale e Operatore di sistema.

Requisiti per partecipare

Possono partecipare al concorso GdF 2025 i candidati che:

hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni (fino a 24 per i civili);

godono dei diritti civili e politici;

non hanno riportato condanne o procedimenti penali in corso;

non presentano tatuaggi visibili o incompatibili con l’uniforme;

non sono stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni.

Il diploma di maturità è requisito minimo, ma è ammessa la partecipazione anche per chi lo consegue entro il 2026.

Per i volontari delle Forze Armate congedati entro il 2020 è sufficiente il diploma di scuola media.

Concorso Guardia di Finanza 2025: Come si svolge la selezione

Il percorso selettivo si articolerà in diverse fasi:

Prova scritta di preselezione, con 90 quesiti a risposta multipla di logica, grammatica, storia, geografia ed educazione civica.

Prove fisiche per valutare la resistenza e l’efficienza atletica.

Accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Valutazione dei titoli e, per alcune specializzazioni, prove pratiche specifiche (come A.T.P.I. e S.A.G.F.).

La prova scritta inizierà il 28 novembre 2025. Non sarà pubblicata la banca dati dei quiz, ma verranno forniti questionari di esercitazione sul sito della Guardia di Finanza.

Concorso Guardia di Finanza 2025: Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al bando Guardia di Finanza 2025 va inviata esclusivamente online sul portale ufficiale della GdF, sezione “Concorsi”, cliccando su “Compila la domanda”.

È necessario disporre di SPID o CIE e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il termine ultimo per l’invio è le ore 12:00 del 21 novembre 2025.