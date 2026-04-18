È stata pubblicata una nuova opportunità professionale per chi opera nel campo della sicurezza e della prevenzione. È infatti in arrivo un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 10 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Cosa serve per partecipare

Per poter inviare la propria candidatura, oltre ai classici requisiti di legge previsti per i pubblici concorsi, sono richiesti:

Titolo di studio: Laurea specifica in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (o titoli equiparati).

Abilitazione: Iscrizione obbligatoria all’albo professionale di categoria.

Come si svolgerà la selezione

Il percorso di valutazione dei candidati si articolerà in tre momenti distinti:

Cos’è un tecnico della prevenzione

Il Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (spesso abbreviato come TdP) è una figura professionale sanitaria di fondamentale importanza, che opera come “vigilante” e consulente esperto nel campo della salute e della sicurezza.

In parole semplici, è il professionista che si occupa di prevenire malattie e infortuni, garantendo che le norme di legge vengano rispettate in ogni contesto della vita quotidiana e professionale.

Scadenza e Candidatura

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per il 07 maggio 2026.

Questa importante selezione è stata indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari. Per leggere il bando completo e procedere con l’invio della candidatura, è possibile consultare il portale ufficiale dell’ente.