È stata pubblicata una nuova opportunità professionale per chi opera nel campo della sicurezza e della prevenzione. È infatti in arrivo un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 10 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Cosa serve per partecipare
Per poter inviare la propria candidatura, oltre ai classici requisiti di legge previsti per i pubblici concorsi, sono richiesti:
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Titolo di studio: Laurea specifica in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (o titoli equiparati).
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Abilitazione: Iscrizione obbligatoria all’albo professionale di categoria.
Come si svolgerà la selezione
Il percorso di valutazione dei candidati si articolerà in tre momenti distinti:
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Prova scritta: volta a verificare le competenze tecniche specifiche.
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Prova pratica: focalizzata sull’operatività e sulle attività tipiche del profilo.
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Prova orale: un colloquio conoscitivo che includerà una verifica delle competenze digitali di base e una prova di lingua inglese (livello elementare).
Cos’è un tecnico della prevenzione
Il Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (spesso abbreviato come TdP) è una figura professionale sanitaria di fondamentale importanza, che opera come “vigilante” e consulente esperto nel campo della salute e della sicurezza.
In parole semplici, è il professionista che si occupa di prevenire malattie e infortuni, garantendo che le norme di legge vengano rispettate in ogni contesto della vita quotidiana e professionale.
Scadenza e Candidatura
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per il 07 maggio 2026.
Questa importante selezione è stata indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari. Per leggere il bando completo e procedere con l’invio della candidatura, è possibile consultare il portale ufficiale dell’ente.