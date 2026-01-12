Concorso ANSFISA: L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha recentemente indetto un nuovo concorso per il 2026, volto alla copertura di ben 94 posti di lavoro per diplomati e laureati.

Le nuove assunzioni prevedono un contratto a tempo indeterminato di Dirigenti, Funzionari, Collaboratori, Geometri e Ingegneri. In questo caso le sedi di lavoro saranno sparse in diverse regioni d’Italia, sia al Nord che al Sud. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 23 gennaio 2026. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso ANSFISA, i posti disponibili

Il nuovo concorso ANSFISA prevede l’assunzione di 94 nuove forse lavoro, volte alla copertura dei seguenti posti di lavoro:

COD. ANSFISA-DIR 4 – n. 4 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, per le sedi dirigenziali centrali e territoriali dell’Amministrazione;

COD. ANSFISA FUN 16 – n. 16 unità di personale non dirigenziale, nella Area "Funzionari", profilo professionale "Funzionario esperto in discipline economico – giuridiche con orientamento in materia di trasporti", da confluire nella costituenda famiglia professionale giuridico – amministrativa / economico – contabile finanziaria, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione;

COD. ANSFISA-DIR 1 – n. 1 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, per le sedi dirigenziali centrali e territoriali dell'Amministrazione;

COD. ANSFISA-DIR 2 – n. 2 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, per le sedi dirigenziali centrali e territoriali dell'Amministrazione;

COD. ANSFISA COL INF 10 – n. 10 unità di personale non dirigenziale, nella Area Assistenti, profilo professionale "Collaboratori Informatici", da confluire nella costituenda Famiglia Professionale Informatica, per le esigenze delle sedi centrali e territoriali dell'Amministrazione;

COD. ANSFISA GEO 12 – n. 12 unità di personale non dirigenziale, nell'Area "Professionisti di II qualifica professionale", categoria professionale "Geometra", profilo professionale "Professionista Geometra";

COD. ANSFISA COL TEC 2 – n. 2 unità di personale non dirigenziale, nella Area Assistenti, profilo professionale "Collaboratori Tecnici";

COD. ANSFISA FUN 38 – n. 38 unità di personale non dirigenziale, nella Area "Funzionari", profilo professionale "Funzionario Tecnico";

unità di personale non dirigenziale, nella Area “Funzionari”, profilo professionale “Funzionario Tecnico”; COD. ANSFISA PROF 9 – n. 9 unità di Ingegneri Professionisti di I qualifica.

Concorso ANSFISA, i titoli di studio richiesti

Di seguito tutti i titolo di studio richiesti

funzionari economico- giuridici, laurea triennale, magistrale o diploma di laurea in discipline economiche, aziendali, giuridiche, politiche o amministrative;

collaboratori informatici, diploma di nuovo ordinamento Settore Tecnologico, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni;

geometri, diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra di vecchio ordinamento o Diploma di nuovo ordinamento Settore tecnologico, Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Inoltre sarà richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di Geometra ed iscrizione al pertinente Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati;

collaboratori tecnici, diploma di nuovo ordinamento Settore tecnologico, Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

funzionari tecnici, laurea triennale, magistrale o diploma di laurea in ingegneria civile, edile- architettura, meccanica, gestionale o elettronica;

ingegneri, laurea quinquennale in Ingegneria e abilitazione professionale ed essere iscritto all'Ordine professionale degli ingegneri;

laurea quinquennale in Ingegneria e abilitazione professionale ed essere iscritto all’Ordine professionale degli ingegneri; dirigenti, laurea specialistica o magistrale ed esperienze dirigenziale.

Concorso ANSFISA, come inviare domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi ANSFISA deve essere presentata entro il 23 gennaio 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Si ricorda che ogni profilo professionale avrà una propria area dedicata. Ricordiamo che per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Srà inoltre necessario possedere una propria PEC. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.