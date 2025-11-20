Concorso ruoli speciali Esercito 2025: Il Concorso ruoli speciali Esercito 2025 offre la possibilità di accedere al ruolo di Ufficiale in servizio permanente nelle Armi dell’Esercito e nel Corpo Sanitario. Il Ministero della Difesa ha bandito una selezione per 42 Sottotenenti destinati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, e per 5 Ufficiali del Corpo Sanitario. Una parte dei posti è riservata a specifiche categorie del personale militare, tra cui Marescialli, Sergenti, Volontari in servizio permanente e superstiti del personale deceduto per causa di servizio.

Chi può partecipare al Concorso ruoli speciali Esercito 2025

Possono presentare domanda diverse categorie di candidati:

Ufficiali di Complemento in congedo che abbiano completato la ferma biennale senza demerito;

in congedo che abbiano completato la ferma biennale senza demerito; Ufficiali in Ferma Prefissata con almeno un anno di servizio;

con almeno un anno di servizio; Sottufficiali appartenenti ai ruoli dei Marescialli e dei Sergenti con i requisiti di anzianità, età e qualifiche richieste;

con i requisiti di anzianità, età e qualifiche richieste; Volontari in servizio permanente con almeno cinque anni di permanenza nel ruolo;

nel ruolo; Frequentatori dell’Accademia Militare che non abbiano completato il ciclo formativo, entro precisi limiti di età;

che non abbiano completato il ciclo formativo, entro precisi limiti di età; Idonei non vincitori di precedenti concorsi per ruoli equivalenti.

Requisiti generali richiesti dal bando

Oltre ai requisiti specifici per categoria, il Concorso Ruoli Speciali Esercito 2025 richiede il possesso di una laurea, la cittadinanza italiana, la piena capacità civile e politica e l’assenza di condanne penali o procedimenti disciplinari gravi. È inoltre richiesta una condotta morale irreprensibile e il rispetto delle norme concernenti tatuaggi e piercing per il personale militare.

Concorso ruoli speciali Esercito 2025: Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale si articola in più fasi: La prima è la prova scritta di cultura generale, con quesiti di logica, lingua italiana, attualità, storia, geografia e matematica. Segue la prova di inglese, composta da 60 quesiti, e la prova scritta tecnico-professionale che richiede la stesura di un elaborato sulle materie previste dal programma d’esame.

Successivamente vengono valutati i titoli, svolte le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quelli attitudinali. La selezione si conclude con la prova orale, che approfondisce almeno quattro materie estratte a sorte.

Domanda di partecipazione: scadenza e modalità

Per partecipare al Concorso Ruoli Speciali Esercito 2025, la domanda deve essere inoltrata entro il 17 dicembre 2025, esclusivamente tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, accedendo tramite SPID o CIE. Nel proprio profilo è necessario compilare il modulo digitale in ogni sua parte. Non sono ammesse domande inviate con mezzi diversi.

Graduatoria e nomina dei vincitori

La graduatoria finale verrà formulata sommando i punteggi ottenuti nelle prove, nei titoli e nei punteggi incrementali delle prove fisiche. I vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nelle Armi o nel Corpo Sanitario dell’Esercito. La nomina è subordinata al mantenimento dei requisiti morali e al superamento del successivo corso applicativo della durata minima di tre mesi.