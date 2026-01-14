Concorso ISTAT: l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha aperto per il 2026 diversi bandi volti al reclutamento per complessivamente 213 posti di lavoro a tempo indeterminato per diversi profili professionali. In questo caso i concorsi Istat saranno rivolti ai tutti i diplomati e laureati e anche alle categorie protette. Si ricorda che le sedi di lavoro saranno in diverse regioni in Italia, dal nord al centro sud. Di seguito i bandi aperti per il 2026.

Concorso ISTAT, bandi per diplomati

Diverse le posizioni lavorative per chi possiede un diploma di scuola superiore. Nello specifico si cercano 95 collaboratori tecnici enti di ricerca (CTER). I nuovi posti di lavoro saranno così suddivisi:

n. 65 posti Area supporto Tecnico – Gestionale alla Statistica (codice area: CTER-VI-2025-A);

n. 8 posti Area supporto alla gestione del patrimonio (codice area: CTER-VI-2026-B);

n. 22 posti Area gestione delle tecnologie IT (codice area: CTER-VI-2025-C).

In questo caso le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 23 gennaio 2026.

Concorso ISTAT, bandi per laureati

Si cercano anche giovani laureati per poter coprire i 54 posti di lavoro come ricercatori III livello professionale. Di seguito tutte le suddivisioni professionali:

n. 5 posti – Area Statistiche Territoriali e Ambientali;

n. 10 posti – Area Data Science;

n. 8 posti – Area Statistica Metodologica;

n. 21 posti – Area Statistiche Economiche;

n. 10 posti – Area Statistiche Socio – Demografiche.

In questo caso le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 22 gennaio 2026.

Inoltre l’Istituto Nazionale di Statistica ha bandito un concorso pubblico volto alla selezione di 46 tecnologi di III livello professionale. Nello specifico si cercano:

n. 7 posti – Area Giuridico – Legale,

n. 6 posti – Area Patrimonio, Acquisti e Logistica,

n. 6 posti – Area Pianificazione, Organizzazione e Gestione dei Processi e delle Risorse,

n. 5 posti – Progettazione di Architetture per le Tecnologie dell’Informazione,

n. 4 posti – Area Comunicazione e Diffusione,

n. 6 posti – Progettazione e Sviluppo di Piattaforme Digitali,

n. 11 posti – Area Metodi e Tecniche per la Raccolta dei Dati e la Gestione dei Processi Statistici,

n. 1 posto – Area Relazioni Internazionali.

In questo caso le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 22 gennaio 2026.

Concorso ISTAT, bandi per aree protette

L’ultimo bando Istat è rivolto al candidati diplomati, volto all’assunzione di 18 collaboratori di amministrazione di VII livello professionale, che saranno assunti presso la sede di Roma. In questo caso la selezione è rivolta a tutti i soggetti appartenenti alle categoria protette. Le domande i partecipazione dovranno essere inoltrare entro le ore 13 del 7 febbraio 2026.