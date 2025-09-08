Intorno alle ore 8 di questa mattina, a Riposto, in provincia di Catania, un operaio 40enne ha perso la vita precipitando da un’ impalcatura. L’ uomo stava lavorando per l’ampliamento dei capannoni di una ditta specializzata in serramenti per l’edilizia.

Le cause della caduta sono ancora da accertare e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno richiesto l’intervento dei tecnici dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) per gli accertamenti di competenza. La salma dell’uomo è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

In aggiornamento…