Dal 8 al 10 agosto 2025, la Villa Comunale di Fiumefreddo di Sicilia ospiterà la rassegna estiva “Notti di Stelle”, organizzata dall’associazione culturale e sportiva Cold River, con il patrocinio del Comune, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Tre serate pensate per coinvolgere residenti e turisti all’insegna della musica, della comicità e dello spettacolo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, per un evento che si propone come momento di aggregazione e valorizzazione del territorio.

Musica, comicità e spettacoli pirotecnici

Il programma della rassegna si apre venerdì 8 agosto con l’energia della band Bradisismi, che animerà la serata con musica dal vivo. Sabato 9 agosto, spazio alla risata con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, protagonisti di uno spettacolo comico e coinvolgente. A seguire, alle 23:30, il cielo si accenderà con i Fuochi di San Lorenzo, spettacolo pirotecnico in piazza Francesco Hayez. Domenica 10 agosto, gran finale con “C Factor 2.0”, show a cura di Carlo Savoca, dedicato al talento locale e all’intrattenimento dal vivo.

Tradizione, sapori e spirito di comunità

Ogni serata sarà accompagnata dalla classica spaghettata aglio, olio e peperoncino, oltre a stand di gastronomia locale e artigianato. L’obiettivo, sottolineano gli organizzatori, è creare un’atmosfera conviviale che unisca diverse generazioni. “Notti di Stelle è un atto d’amore per la nostra comunità – dichiarano Cesare Cavallaro e Massimo Caramma dell’associazione Cold River – Vogliamo regalare momenti di incontro, allegria e condivisione. Lo facciamo con impegno e passione, certi che questi eventi contribuiscano a rafforzare il tessuto sociale del nostro paese”.