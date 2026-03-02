Luci spente sul palco dell’Ariston, ma i riflettori restano accesi su Sal Da Vinci. Dopo aver emozionato il pubblico della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì” con cui ha conquistato la vittoria, l’artista partenopeo è pronto a riabbracciare la Sicilia. Il suo tour teatrale farà tappa al Teatro Metropolitan di Catania il prossimo 5 novembre 2026.

Ora, quella stessa energia e quella promessa di musica contenuta in “Per sempre sì” si preparano a trasformarsi in un incontro dal vivo.

L’unica tappa siciliana

Il “Teatri 2026” non è un semplice tour, ma un viaggio celebrativo che arriva in un momento d’oro per la carriera di Sal. L’appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania, fissato per giovedì 5 novembre 2026 alle ore 21:00, rappresenta attualmente l’unica data confermata nell’Isola, un evento attesissimo dai fan siciliani che già durante la settimana sanremese hanno fatto sentire il loro calore sui social.

Uno spettacolo tra successi e nuove emozioni

Oltre al brano sanremese, Sal Da Vinci porterà in scena i grandi classici della sua discografia, reinterpretando la tradizione napoletana con quel tocco moderno che lo contraddistingue. Lo show promette di essere un’esperienza immersiva, dove la voce potente e la presenza scenica dell’artista racconteranno cinquant’anni di carriera, dai primi passi accanto al padre Mario fino ai trionfi più recenti.

Biglietti e info

La corsa al biglietto è già iniziata. I tagliandi per la data catanese sono disponibili sui circuiti TicketOne, a questo link, e presso i punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base all’ordine di posto, ma la previsione è quella di un veloce sold out, spinto anche dall’onda lunga del successo sanremese.

Catania si prepara dunque a vivere una notte di grande musica d’autore, pronta a sciogliersi nell’abbraccio di un artista che, oggi più che mai, ha dimostrato di saper parlare al cuore della gente.