Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania consolida la propria posizione tra le eccellenze accademiche italiane nel settore Agriculture & Forestry, entrando ancora una volta nella parte alta del QS World University Rankings per discipline. Un risultato che non riguarda solo la classifica in sé, ma che riflette un percorso strutturato di crescita scientifica, didattica e internazionale che negli ultimi anni ha rafforzato in modo significativo il ruolo del dipartimento nel panorama accademico nazionale e globale.

Un risultato che premia ricerca, qualità e strategia accademica

Il Di3A si colloca al quarto posto in Italia, alle spalle soltanto delle università di Bologna, Padova e Firenze, e conquista il primato nel Mezzogiorno, confermando una traiettoria di crescita costante e consolidata. Alla guida del dipartimento c’è il professor Mario D’Amico, che ha sottolineato come il risultato ottenuto nel ranking QS non rappresenti un punto di arrivo, ma piuttosto la conseguenza di una strategia orientata alla qualità della ricerca, all’innovazione didattica e al rafforzamento dei rapporti internazionali.

Il posizionamento raggiunto riflette un lavoro corale che coinvolge docenti e ricercatori impegnati in attività scientifiche di alto livello, capaci di generare pubblicazioni con un forte impatto nella comunità accademica internazionale. La crescita del dipartimento è il risultato di una visione che ha saputo integrare competenze scientifiche, progettualità e attenzione alle trasformazioni del settore agroalimentare, oggi sempre più legato ai temi della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.

Il valore del ranking QS e l’impatto della ricerca

La classifica QS World University Rankings si basa su indicatori internazionali che valutano le università secondo criteri altamente selettivi, tra cui reputazione accademica, reputazione tra i datori di lavoro, citazioni per pubblicazione e H-index. Si tratta di parametri che non misurano soltanto la quantità della produzione scientifica, ma soprattutto la sua qualità, il suo impatto e la sua capacità di influenzare la comunità scientifica globale.

In questo contesto, il Di3A si distingue per un’elevata produttività scientifica e per la capacità di inserirsi in reti di ricerca internazionali, collaborando con istituzioni e centri di eccellenza a livello europeo e mondiale. Il numero di citazioni e la continuità della produzione scientifica testimoniano un ruolo sempre più rilevante del dipartimento nella definizione delle nuove frontiere della ricerca in ambito agricolo, ambientale e alimentare, contribuendo a rafforzare la reputazione dell’ateneo catanese nel panorama globale.

Formazione, innovazione e legame con il mondo del lavoro

Accanto alla ricerca, un elemento centrale del successo del Di3A è rappresentato dall’offerta formativa, costantemente aggiornata per rispondere alle esigenze di un settore in rapida evoluzione. Il dipartimento ha sviluppato percorsi innovativi come il corso in Viticoltura, Enologia ed Enomarketing e un corso di laurea interamente in lingua inglese, elementi che hanno contribuito ad accrescere l’attrattività internazionale e la capacità di dialogare con un contesto sempre più globalizzato.

Il legame con il mondo del lavoro rappresenta un ulteriore punto di forza, grazie a una rete consolidata di collaborazioni con imprese, enti pubblici e istituzioni del settore agroalimentare e ambientale. Questo approccio consente agli studenti di acquisire competenze pratiche e multidisciplinari, facilitando l’ingresso nel mercato del lavoro e rafforzando la connessione tra formazione accademica e bisogni reali del sistema produttivo.

Il primato nel Sud Italia e la crescita dell’eccellenza accademica

Il riconoscimento come primo dipartimento del Mezzogiorno nella classifica QS assume un valore particolarmente significativo anche dal punto di vista territoriale. Il Di3A si configura infatti come un polo di eccellenza capace di attrarre studenti, ricercatori e progetti di ricerca, contribuendo a ridurre il divario con i principali poli universitari del Centro-Nord e dimostrando come sia possibile costruire realtà accademiche competitive anche nel Sud Italia.

Questo risultato rafforza ulteriormente il ruolo dell’Università di Catania come protagonista nel panorama universitario internazionale e conferma come la combinazione tra ricerca di qualità, innovazione didattica e apertura globale possa trasformarsi in un motore concreto di sviluppo scientifico, culturale ed economico per l’intero territorio.