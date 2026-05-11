Catania si prepara a una giornata di sport e partecipazione collettiva con la XXI edizione del Palio d’Ateneo, organizzato dal CUS Catania e promosso dall’Università di Catania. L’evento, in programma mercoledì 13 maggio 2026, porterà nel cuore del centro storico una sfilata dei dipartimenti universitari e una gara podistica che coinvolgerà studenti, docenti e personale, trasformando la città in un percorso condiviso tra identità accademica e vita urbana.

Percorso, viabilità e impatto sulla città

La manifestazione si svilupperà nel pomeriggio lungo alcune delle principali strade del centro storico, attraversando via Etnea, piazza Università, via Vittorio Emanuele II e numerosi altri snodi cittadini, che diventeranno per alcune ore il palcoscenico dell’evento. La sfilata dei dipartimenti precederà la gara podistica, creando un momento di forte aggregazione in cui la comunità universitaria si racconta attraverso sport, colori e appartenenza.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha disposto la sospensione temporanea della circolazione veicolare dalle ore 17:00 e fino a cessate esigenze in un’ampia area del centro, includendo arterie strategiche come:

Via Etnea,

Via Vittorio Emanuele II,

Piazza Scammacca,

Via Pulvirenti,

Piazza Manganelli.

Il provvedimento mira a garantire la sicurezza dei partecipanti e la piena riuscita dell’evento, invitando al tempo stesso cittadini e automobilisti a pianificare gli spostamenti e a collaborare per una gestione ordinata della viabilità.

Significato dell’evento e ruolo dell’ateneo

Il Palio d’Ateneo rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario dell’Università di Catania, capace di andare oltre la dimensione sportiva per diventare un momento di identità collettiva e partecipazione civica. Attraverso la combinazione di competizione, socialità e rappresentazione dei diversi dipartimenti, l’evento rafforza il legame tra università e città, trasformando il centro urbano in uno spazio condiviso tra studenti e cittadini. In questo contesto, lo sport diventa uno strumento di aggregazione e visibilità, contribuendo a valorizzare il ruolo dell’ateneo nel tessuto sociale catanese e a promuovere una cultura della partecipazione attiva e inclusiva.

Non perderti ulteriori aggiornamenti e news, vai su Università di Catania – LiveUnict, le novità a portata di click.