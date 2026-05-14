Palio d’Ateneo 2026: La seconda giornata del Palio d’Ateneo di Catania si svolge oggi giovedì 14 maggio 2026 presso il Villaggio turistico “Le Capannine”, sul litorale Kennedy della Playa di Catania. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione universitaria, che coinvolge i dipartimenti dell’Università di Catania in una giornata all’insegna dello sport, della competizione e della partecipazione collettiva.

Fin dalle prime ore del mattino, l’area delle Capannine si trasforma in un grande villaggio sportivo a cielo aperto, con studenti e tifoserie pronti a sostenere le proprie facoltà nelle diverse discipline in programma!

Il programma delle gare: sport, mare e competizione

La giornata prende il via alle ore 9.00 con un calendario fitto di attività sportive che coinvolgono diverse discipline e categorie. Sono previsti il torneo di beach tennis (femminile e maschile), il torneo di beach volley (femminile e maschile) e il torneo di beach soccer maschile, che rappresentano alcune delle competizioni più seguite.

Accanto agli sport più tradizionali si aggiungono il torneo di tamburelli misto, la canoa K2 mista e la canoa K2 EUNICE, oltre al dragon boat zavorrato misto e alla versione EUNICE della stessa disciplina. Spazio anche al torneo di scopone scientifico misto, che porta una componente più ludica e strategica all’interno del programma sportivo.

Spirito del Palio e chiusura della giornata

Il Palio d’Ateneo si conferma anche in questa seconda giornata un evento caratterizzato da una forte componente goliardica, in cui la competizione tra dipartimenti si intreccia con il divertimento e la socialità. L’atmosfera alle Capannine è quella tipica delle grandi manifestazioni universitarie, con studenti protagonisti sia in campo che sugli spalti.

La giornata si concluderà attorno alle ore 17.00 con il tradizionale tiro alla fune on the beach (misto), una delle prove più attese e simboliche dell’intero evento. Un momento che chiude una lunga giornata di sport e che spesso contribuisce a determinare l’energia e l’entusiasmo dell’intero Palio d’Ateneo.