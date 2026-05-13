Raggiungere i campi di gara e partecipare alla grande festa del Palio d’Ateneo 2026 sarà più semplice grazie alla sinergia tra l’Università di Catania, FCE e AMTS. Per favorire una mobilità sostenibile e agevolare le migliaia di studenti impegnati nelle competizioni, è stato predisposto un piano straordinario di trasporti che potenzia i collegamenti verso la Cittadella Universitaria e il litorale della Playa. Tra navette ad alta frequenza, linee bus rinforzate e persino un biglietto commemorativo da collezione, ecco tutte le soluzioni per muoversi comodamente durante la tre giorni dell’evento.

In METRO FCE fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio Metro Shuttle che collega la metro alla Cittadella Universitaria con una frequenza di 1 bus ogni 4 minuti fino alle 8.30, ogni 5 minuti fino alle 9.00; intervallo di ogni 15 minuti nelle fasce di maggiore affluenza fino alle 13.00 e infine di 10 minuti fino alla conclusione del servizio. Il Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE;

fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio che collega la metro alla Cittadella Universitaria con una frequenza di 1 bus ogni 4 minuti fino alle 8.30, ogni 5 minuti fino alle 9.00; intervallo di ogni 15 minuti nelle fasce di maggiore affluenza fino alle 13.00 e infine di 10 minuti fino alla conclusione del servizio. Il Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE; In BUS AMTS utilizzando diverse linee:

o BRT1, 442, 456, 901, 628R > fermata “Doria” di Viale Andrea Doria

o BRT1 e 442 > fermata “Cittadella Ovest” di Via Santa Sofia

o BRT1 > fermata “Cittadella Est” di Via Passo Gravina

o 901 > 2 fermate all’interno della Cittadella o fermata “Santa Sofia Cittadella”

Per chi non potesse rinunciare all’uso dei mezzi privati, si invita alla condivisione del mezzo con altri partecipanti e di lasciare la vettura nel parcheggio gratuito di Via Zenone, dal quale è possibile raggiungere il CUS con il servizio Metro Shuttle.

A supporto del Palio d’Ateneo, Amts rafforzerà per la giornata di giovedì 14 maggio, la linea D (dalla Stazione Centrale ai Lidi Plaia) in modo da offrire l’opportunità agli studenti di raggiungere agevolmente lo stabilimento Le Capannine, sede di gara del secondo giorno.

Per l’occasione, inoltre, è stato stampato un biglietto commemorativo che riproduce il logo del XXI Palio, valido su tutti i bus, che sarà omaggiato ai vincitori del Palio che potranno usarlo e conservarlo come pezzo da collezione.

Amts, infine, darà ampia visibilità promuovendo l’evento sugli autobus e nelle pensiline