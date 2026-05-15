Si sono spenti i riflettori sulla XXI edizione del Palio d’Ateneo di Catania. Dopo tre giorni di sfide serrate, coreografie spettacolari e l’immancabile spirito goliardico che contraddistingue gli studenti dell’Università di Catania, il trofeo ha finalmente un padrone.

Il verdetto della Cittadella: Medicina si conferma o Ingegneria torna sul trono?

A sollevare il trofeo della vittoria quest’anno sono state le “Furie Rosse” di Medicina, che bissano il successo dello scorso anno. I futuri medici hanno dominato sia nelle competizioni atletiche del CUS, sia nelle prove in mare alla Playa, staccando di pochi punti i rivali storici: i “Leoni” di Ingegneria, che si devono accontentare del secondo gradino del podio. Terzo posto per Economia.

Il podio

Medicina: Ingegneria Economia

Un logo firmato DISUM

Questa edizione è stata accompagnata dal logo “L’Etna in movimento”, realizzato da Michelangelo Portuesi (Disum), che ha saputo sintetizzare perfettamente l’energia vulcanica dei 3.500 atleti che hanno invaso gli impianti del CUS Catania.