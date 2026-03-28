Per la prima volta nella sua storia, il CUS Catania ha deciso di affidare agli studenti il compito di creare l’immagine simbolo del Palio d’Ateneo, l’atteso evento sportivo e goliardico dell’Università di Catania. Il bando di concorso, aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/2026, ha raccolto un’adesione superiore alle aspettative, confermando quanto il Palio sia sentito come un’occasione di partecipazione attiva e identità universitaria.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti di mettere in mostra creatività, capacità progettuale e sensibilità grafica, mentre la commissione tecnica del CUS Catania valutava attentamente ogni proposta in base alla capacità di coniugare sport, goliardia e legame con la città di Catania.

Il concept vincitore: “L’Etna in movimento”

Il progetto vincitore, dal titolo “L’Etna in movimento”, è stato realizzato da Michelangelo Portuesi, studente del secondo anno del corso di laurea in Scienze e Lingue per la comunicazione del Disum. Il logo è un perfetto equilibrio tra simbolismo e modernità: la sagoma stilizzata dell’Etna rappresenta la forza, l’identità e l’energia della città, mentre la figura di un atleta in corsa richiama il dinamismo dello sport e lo spirito competitivo ma giocoso del Palio.

L’approccio minimalista consente al logo di essere versatile, facilmente adattabile a T-shirt, gadget e comunicazione digitale, senza perdere riconoscibilità o impatto visivo. In questo senso, il progetto non è solo un simbolo grafico, ma un vero e proprio manifesto dell’essenza del Palio: sport, appartenenza e divertimento fusi in un’unica immagine.

Il Palio d’Ateneo: tra sport, goliardia e comunità

Il Palio d’Ateneo è ormai una tradizione consolidata dell’Università di Catania, un momento in cui lo sport diventa pretesto per socializzare, ridere e rafforzare il senso di comunità tra gli studenti. Come sottolinea Massimo Oliveri, presidente del CUS Catania, la manifestazione rappresenta “una festa dello sport vissuta con spirito goliardico”, pensata esclusivamente per gli studenti che per tre giorni sospendono le lezioni per dare il massimo nelle competizioni.

La manifestazione non si limita alle gare, ma diventa un’esperienza collettiva che unisce studenti provenienti da diversi Dipartimenti, favorendo il dialogo interfacoltà, la cooperazione e la condivisione di valori come fair play, rispetto e amicizia.

Numeri e novità della 21° edizione

L’edizione 2026 del Palio d’Ateneo si preannuncia ancora più ricca e inclusiva. Lo scorso anno hanno partecipato quasi 3.300 studenti-atleti, suddivisi in 13 squadre, impegnati in 40 discipline tra tornei sportivi tradizionali e giochi più goliardici. Per la 21° edizione, il programma si arricchisce con tornei di tennis individuali maschili e femminili e con una novità creativa: il “contest Tutti cantano al Palio”, che invita gli studenti a realizzare un video musicale seguendo uno specifico genere. Questa diversificazione delle attività non solo amplia le possibilità di partecipazione, ma sottolinea l’idea che il Palio non è solo competizione, ma anche espressione artistica, spirito di squadra e intrattenimento collettivo.

Verso tre giorni di festa universitaria

Con la proclamazione del logo ufficiale, la macchina organizzativa del 21° Palio d’Ateneo è ormai pronta a entrare nel vivo. Dal 13 al 15 maggio, studenti, squadre e comitati saranno protagonisti di una tre giorni all’insegna della sportività e del divertimento, dove ogni disciplina e attività si trasformerà in un’occasione di festa collettiva. Il logo “L’Etna in movimento” diventa così il simbolo visivo di un evento che celebra la città, la sua storia e la vitalità degli studenti, incarnando lo spirito del Palio in ogni sua forma: competizione, goliardia, creatività e appartenenza universitaria.