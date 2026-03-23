L’Università di Catania si prepara a celebrare il Palio d’Ateneo 2026! Sembra essere quasi tutti pronto per l’annuale appuntamento dedicato allo sport universitario che unisce competizione, divertimento e spirito di squadra. Di seguito i giorni previsti per la sospensione delle attività didattiche.

Le date da segnare sul calendario

Su richiesta delle rappresentanze studentesche, il rettore Enrico Foti ha disposto la sospensione delle attività didattiche per consentire la partecipazione degli studenti. Nelle specifico, per chi studia a Catania non ci sarà lezioni nei seguenti giorni:

mercoledì 13 maggio a partire dalle ore 14,

giovedì 14,

venerdì 15 maggio per l’intera giornata.

Le attività didattiche dei corsi di studio con sede a Siracusa e Ragusa, per la giornata di mercoledì 13 maggio, sono sospese a partire dalle ore 12.

Al via la festa dello sport universitario

Organizzato dal CUS Catania, con il supporto delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali e delle associazioni universitarie, il Palio coinvolgerà squadre rappresentative di ciascun dipartimento, aperte anche a docenti e personale tecnico-amministrativo, creando un’occasione di incontro tra tutte le componenti dell’Ateneo.

La manifestazione, come di consueto, si svolgerà negli impianti sportivi del CUS Catania e al villaggio turistico “Le Capannine”, dove i partecipanti si confronteranno in diverse discipline sportive e attività ludiche, con sano agonismo e momenti di goliardia.

A breve verrà pubblicato il programma completo! Consulta i nostri canali social per rimanere sempre aggiornato.