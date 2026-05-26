Alla vigilia di uno dei momenti più determinanti e cruciali della stagione, l’atmosfera attorno al Catania FC si fa intensa, carica di aspettative e pervasa da un profondo senso di appartenenza. In un contesto in cui la pressione esterna e l’importanza della posta in gioco potrebbero pesare sulle gambe e sulla mente dei calciatori, la leadership della società ha scelto la via dell’unione e dello stimolo emotivo. Non è il momento dei tatticismi esasperati o dei bilanci tecnici, bensì quello del cuore, dell’orgoglio identitario e della compattezza assoluta tra tutte le componenti del club.

La nota ufficiale diramata rappresenta una vera e propria scossa motivazionale, un manifesto d’intenti che mira a trasformare la tensione agonistica in energia positiva. Di seguito, riportiamo integralmente la dichiarazione della presidenza e della dirigenza, un messaggio rivolto direttamente al gruppo squadra, ma che idealmente abbraccia l’intera città e la tifoseria rossazzurra, chiamate a fare quadrato attorno ai propri colori.

La Dichiarazione Ufficiale alla Squadra del presidente Pelligra

“Siete stati scelti per rappresentare una città meravigliosa da un club che vuole crescere ed è ambizioso. Avete le qualità e il carattere che servono per affrontare una partita di questo tipo, io credo in voi e voi dovete credere nelle vostre capacità: siete nelle condizioni di fare ciò che ha fatto l’Ascoli domenica sera, non dovete più pensare a quella partita. Scendete in campo con fiducia e con orgoglio, date tutto ciò che avete e lottate su ogni pallone fino all’ultimo secondo: dovete farlo per i tifosi, per il Catania e per voi stessi, che siete professionisti e uomini di valore”.