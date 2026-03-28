Una vittoria di misura, sofferta e pesantissima. Il Catania espugna lo stadio “Domenico Francioni”, superando il Latina per 1-0 grazie a una rete di Bruzzaniti nella ripresa. I tre punti conquistati in terra laziale permettono ai rossazzurri di blindare il secondo posto in classifica, una posizione fondamentale in ottica playoff, e confermano la crescita del gruppo sotto la guida di William Viali.

La partita: equilibrio e fiammate

Il match, valevole per la 34ª giornata del girone C di Serie C, ha visto un Catania propositivo fin dai primi minuti. Viali si affida al 4-2-3-1 con Bruzzaniti, D’Ausilio e Jimenez a supporto di Lunetta.

Il primo tempo è un botta e risposta continuo. All’ avvio Bruzzaniti impegna subito Mastrantonio su punizione, seguito da una percussione pericolosa di Jimenez. Il Latina risponde con Cioffi e soprattutto con Porro, che al 30’ spreca a tu per tu con Dini. Al 38’, grande intervento di Dini che strozza in gola l’urlo del gol a Parigi con un intervento prodigioso.

Secondo tempo: la zampata decisiva di Bruzzaniti

Nella ripresa Viali rimescola le carte inserendo Caturano e Cargnelutti. Dopo un brivido iniziale causato ancora da Parigi, il Catania prende il comando delle operazioni. Al 65’ arriva l’episodio che decide il match: D’Ausilio innesca Bruzzaniti, la cui conclusione trova una deviazione di Carillo che scavalca Mastrantonio. Dopo il check del sistema FVS, la rete viene convalidata facendo esplodere la gioia dei tifosi etnei.

Difesa blindata e tre punti d’oro

Negli ultimi venti minuti il Latina tenta il tutto per tutto inserendo forze fresche, ma il muro difensivo eretto da Miceli e compagni regge l’urto. Nonostante i 5 minuti di recupero e l’assedio finale dei padroni di casa, il Catania resta compatto e porta a casa una vittoria che non è solo numerica, ma anche di grande valore morale.

Tabellino