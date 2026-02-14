SIRACUSA – Un derby intenso, spigoloso e dal finale incandescente. Al “Nicola De Simone” Siracusa e Catania si dividono la posta in palio chiudendo sull’1-1. Un risultato che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai rossazzurri di Mimmo Toscano, che non riescono a sfruttare pienamente il pareggio della capolista Benevento per accorciare sensibilmente in classifica.

primo tempo: sblocca D’Ausilio

L’avvio di gara vede un Siracusa intraprendente, spinto dal caloroso pubblico di casa. Gli azzurri di Marco Turati si rendono pericolosi già al 7′ con un colpo di testa di Arditi che finisce di poco a lato. Il Catania, inizialmente farraginoso nella manovra, fatica a innescare Caturano e Jimenez, ma cresce alla distanza.

La svolta del match arriva al 35′: Michele D’Ausilio, certamente il più ispirato dei suoi, avvia un’azione travolgente. Dopo un miracolo del portiere aretuseo Farroni su un colpo di testa di Casasola, lo stesso D’Ausilio è il più lesto ad avventarsi sulla ribattuta, scaraventando in rete il pallone dello 0-1. Il primo tempo si chiude con gli etnei in controllo, nonostante il tentativo di reazione dei padroni di casa.

La ripresa: immediato pari azzurro e finale convulso

Il secondo tempo si apre però con un copione diverso. Passano meno di tre minuti dal fischio d’inizio e il Siracusa trova il pareggio: Di Paolo riceve all’interno dell’area di rigore e batte Dini con una conclusione precisa che fa esplodere il “De Simone”. È l’1-1 che rimette tutto in discussione.

Toscano prova a cambiare le carte in tavola inserendo forze fresche, ma la gara diventa molto fisica e frammentata. Il Catania sfiora il nuovo sorpasso in un paio di occasioni, senza però trovare la lucidità necessaria negli ultimi sedici metri.

Il finale è vietato ai deboli di cuore: al 94′ il Siracusa protesta con veemenza per un presunto contatto in area di rigore rossazzurra. Le proteste costano care al tecnico azzurro Marco Turati, che viene espulso dal direttore di gara Sacchi. Nonostante i 7 minuti di recupero e il forcing finale, il risultato non cambia più.

Classifica e prospettive

Con questo pareggio, il Catania sale a quota 51 punti, restando nella scia del Benevento ma perdendo l’occasione per un aggancio più ravvicinato. Per il Siracusa un punto d’oro che muove la classifica e dà morale in vista della corsa salvezza. Per i rossazzurri, resta il rammarico di non aver gestito meglio il vantaggio in un derby che si conferma, come sempre, una partita a sé.

IL TABELLINO

SIRACUSA-CATANIA 1-1 RETI: 35′ D’Ausilio (C), 48′ Di Paolo (S)

SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Puzone, Baldan, Gagliardi, Pistolesi; Acquadro, Candiano, Di Paolo; Convitto, Maggio, Arditi. All. Turati.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Bruzzaniti; Jimenez, D’Ausilio; Caturano. All. Toscano.

ARBITRO: Sacchi di Macerata. NOTE: Espulso al 94′ l’allenatore del Siracusa Turati per proteste. Ammoniti: Quaini, Candiano, D’Ausilio.