Il Catania conquista la semifinale playoff dopo un sofferto 3-3 al Massimino contro il Lecco: una gara intensa, piena di emozioni e ribaltamenti, che ha premiato la determinazione dei rossazzurri. Nei sei minuti più difficili del primo tempo, con i lombardi avanti 2-1 e il rischio eliminazione concreto, ma la squadra di Toscano non si è disunita. Nessuno ha mollato: il gruppo ha reagito con carattere, ritrovando equilibrio e lucidità fino a completare la missione qualificazione.

Ierardi trascina il Catania

Protagonista assoluto della serata è stato Ierardi, autore di una doppietta decisiva: Prima il gol del 2-2, favorito dalla deviazione di Marrone, poi il diagonale del 3-2 che ha fatto esplodere i quasi 20mila del Massimino. Il successivo 3-3 del Lecco ha riaperto tensione e paura fino al fischio finale, ma il Catania aveva già dimostrato di meritare il passaggio del turno.

Il Massimino spinge il sogno rossazzurro

A fare la differenza è stato anche il pubblico. Dalle coreografie iniziali al sostegno incessante nei momenti più delicati, il Massimino ha regalato una cornice da categorie superiori, nemmeno sull’1-2 il tifo si è spento: la spinta della città ha accompagnato la squadra fino alla semifinale.

Un entusiasmo che racconta la fame di riscatto di una piazza che vuole tornare protagonista dopo anni difficili tra delusioni, fallimenti e ricostruzioni. Adesso sulla strada del Catania c’è l’Ascoli: andata domenica fuori casa, ritorno mercoledì al Massimino, dove si prepara già un nuovo sold out.