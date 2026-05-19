Un violento incidente stradale si è verificato oggi a Catania, coinvolgendo un motociclo e un’autovettura. Il sinistro ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, provocando file chilometriche tra via Giuffrida a Catania e il casello autostradale di San Gregorio. Nello scontro, un tamponamento tra i due mezzi, è rimasta ferita una persona.

Disagi alla circolazione

Le ripercussioni più gravi si sono registrate sullo svincolo che parte da via Giuffrida. A causa della gestione dei rilievi e della rimozione dei mezzi incidentati, il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora, lasciando le auto incolonnate in attesa del ripristino delle normali condizioni di viabilità.