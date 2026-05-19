Voglia di fuggire dal caldo siciliano per esplorare i freschi borghi del nord o le campagne del centro Italia? Tra crisi energetica e costi in aumento le incertezze dei viaggiatori sono tante. Nonostante ciò, il desiderio di vacanze degli italiani non si arresta. Secondo recenti statistiche, la maggior parte degli italiani sceglierà il Belpaese per le ferie. La parola chiave è “smart travel”, con l’obiettivo di attenuare i possibili disagi dell’estate 2026 puntando su mete più vicine e spendendo meno. Per rispondere a questa esigenza, NoleggioAuto.it ha analizzato i costi partendo dallo scalo di Fontanarossa, incrociando i prezzi dei voli con quelli del noleggio auto per una vacanza tipo di 5 giorni.

Scegliere di noleggiare un’auto all’aeroporto per la propria vacanza è una mossa che garantisce libertà e convenienza: permette di atterrare comodamente a destinazione per poi spingersi oltre i classici circuiti turistici, raggiungendo calette nascoste o borghi dell’entroterra dove i mezzi pubblici non sempre arrivano. Ma quali sono le destinazioni che permettono di staccare la spina senza svuotare il portafoglio? Ecco le 5 mete italiane meno care dell’estate partendo dallo scalo catanese.

La classifica: le 5 mete italiane più convenienti

Posizione Destinazione Volo Noleggio per 5 gg. Assicurazione Premium Spesa totale 1 Milano 40 € 136 € 70 € 246 € 2 Roma 35 € 144 € 75 € 254 € 3 Napoli 35 € 142 € 90 € 267 € 4 Venezia 35 € 183 € 75 € 293 € 5 Bologna 35 € 173 € 90 € 298 €

Prezzi minimi calcolati su volo A/R e 5 giorni di noleggio assicurato con partenza dall’aeroporto di Catania.*

La città meno cara per i viaggiatori siciliani è Milano: con una spesa di appena 246 € che include volo, noleggio auto per 5 giorni e assicurazione premium, la città lombarda è la meta ideale per fuggire verso il fresco dei grandi laghi o i borghi fioriti delle Prealpi senza pesare sul budget.

Al secondo posto troviamo Roma (254 €), perfetta per guidare alla scoperta dei Castelli Romani o della costa laziale, seguita a brevissima distanza da Napoli (267 €), dove l’auto a noleggio permette di esplorare in totale libertà la Costiera Amalfitana o i siti archeologici campani.

A chiudere la top 5 delle mete meno care per chi lascia l’Etna troviamo la romantica Venezia (293 €), punto di partenza strategico per un tour on the road tra le colline del Prosecco e le città d’arte venete, e Bologna (298 €), meta ideale per un viaggio in auto tra i sapori e i borghi della regione.

Come tutelarsi: la guida alle “vacanze serene”

Con le incertezze del turismo di quest’estate, è fondamentale tutelarsi per evitare di perdere i soldi spesi per le prenotazioni. Ecco una breve guida per chi vuole avere maggiori certezze per le proprie vacanze senza farsi sorprendere da cancellazioni e altri intoppi.