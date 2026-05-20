Anas ha comunicato l’avvio di una serie di interventi finalizzati all’installazione di nuovi sistemi di monitoraggio per le opere d’arte maggiori lungo la Tangenziale di Catania. I lavori, che avranno una durata prolungata, saranno in corso fino al prossimo 17 luglio.

Tratti interessati

Le attività di cantiere si svolgeranno a tratti saltuari lungo il percorso della Tangenziale, interessando il segmento compreso tra il km 2,300 e il km 20,300. Il provvedimento riguarda entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Passo Martino.

Le limitazioni alla circolazione

Per permettere l’esecuzione degli interventi in sicurezza, sono state introdotte specifiche restrizioni al transito, differenziate in base alla fascia oraria:

Fascia notturna (dalle 21:30 alle 06:00): È prevista la parzializzazione alternata delle corsie di marcia e di sorpasso, con conseguente restringimento della carreggiata.

Fascia diurna (dalle 08:30 alle 18:00): Gli interventi comporteranno esclusivamente la chiusura della corsia di emergenza.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea presente lungo i tratti interessati.