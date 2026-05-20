In occasione del match di ritorno del 2° turno playoff fase nazionale Lega Pro 2025/2026, in programma mercoledì prossimo allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, su specifica richiesta del sindaco Enrico Trantino, la Metropolitana gestita da FCE si mette al servizio dei viaggiatori per una serata all’insegna dello sport e della mobilità sostenibile.
Per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico veicolare nell’area circostante l’impianto sportivo, tutti i viaggiatori che si recheranno ad assistere al match utilizzando la Metropolitana avranno la possibilità, al termine della partita, di effettuare gratuitamente la corsa di ritorno dalla stazione Cibali.
Inoltre il servizio di Metropolitana sarà straordinariamente prolungato, mantenendo la normale frequenza dei treni, con l’ultima corsa in partenza dalla stazione Monte Po alle ore 23:00 e l’ultima corsa dalla stazione Stesicoro alle ore 23:30.
L’iniziativa promosso dal sindaco è frutto di una sinergia tra Comune di Catania, Ferrovia Circumetnea e Catania Football Club, volta a migliorare l’accessibilità all’impianto sportivo in occasione di grandi eventi.