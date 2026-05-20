Dopo anni di lavori, stop e modifiche progettuali, piazza Cardinale Pappalardo si prepara a cambiare nuovamente volto. L’amministrazione comunale di Catania ha infatti stanziato 125mila euro per completare gli interventi nell’area dell’ex piazza Duca di Genova, nel quartiere Civita, dove nel 2023 furono scoperti importanti reperti archeologici durante i lavori di riqualificazione. Le risorse arrivano dall’imposta di soggiorno, recentemente aumentata dal Comune, e saranno utilizzate per coprire gli scavi, migliorare l’illuminazione e installare un totem informativo dedicato alla storia dell’area.

Dai parcheggi alla piazza pedonale: la trasformazione della Civita

Piazza Cardinale Pappalardo rappresenta uno dei simboli della trasformazione urbana del quartiere Civita. Fino al 2018 conosciuta come piazza Duca di Genova, l’area era utilizzata principalmente come parcheggio. Negli ultimi anni il Comune ha avviato un progetto di riqualificazione che ha trasformato lo spazio in una zona pedonale dotata di panchine e nuovi elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di restituire vivibilità a una delle aree storiche del centro cittadino.

Tuttavia, nel giugno del 2023, durante i lavori di rinnovamento, il cantiere si è improvvisamente fermato dopo il ritrovamento di strutture e stratigrafie considerate di notevole interesse archeologico. La scoperta ha imposto una sospensione immediata delle opere e la revisione del progetto iniziale su indicazione della Soprintendenza ai Beni culturali. Da allora, nella zona sud della piazza è rimasta una grande area scavata, diventata una sorta di “voragine” nel cuore dello spazio urbano appena riqualificato.

La copertura degli scavi e il piano della Soprintendenza

Adesso il Comune è pronto a intervenire nuovamente, sempre con il via libera della Soprintendenza. Il progetto esecutivo predisposto dalla Direzione Politiche comunitarie prevede la copertura dell’area archeologica al fine di preservare i reperti rinvenuti. L’obiettivo dichiarato è proteggere le testimonianze storiche emerse durante gli scavi, evitando il deterioramento causato dagli agenti atmosferici e garantendo al tempo stesso una fruizione ordinata della piazza.

Accanto alla copertura verrà installato anche un totem informativo che racconterà ai visitatori la storia dell’area e la cronologia delle scoperte archeologiche. Un intervento pensato per valorizzare il patrimonio storico della Civita e trasformare il sito in un punto di interesse culturale per cittadini e turisti. Previsto inoltre un potenziamento dell’illuminazione pubblica con due nuovi corpi illuminanti in continuità con quelli già presenti nella piazza.

I fondi della tassa di soggiorno destinati al centro storico

Particolarmente significativo è il fatto che le somme destinate a piazza Pappalardo provengano dall’imposta di soggiorno. Dopo la mancata candidatura vincente di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028, il sindaco Enrico Trantino aveva annunciato che il milione di euro inizialmente previsto per quel progetto sarebbe stato redistribuito per iniziative turistiche e interventi di riqualificazione urbana.

Negli ultimi mesi il Comune ha già utilizzato parte di queste risorse per finanziare il turismo sportivo e altri progetti legati alla valorizzazione cittadina. L’intervento su piazza Pappalardo rientra proprio nelle finalità previste dalla normativa nazionale sull’imposta di soggiorno, che consente di utilizzare i fondi per manutenzione, recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali locali. Una strategia che punta a rafforzare l’immagine turistica di Catania attraverso il recupero del centro storico e la tutela del patrimonio architettonico e archeologico.

Un piccolo intervento dal forte valore simbolico

Dal punto di vista economico, i 125mila euro stanziati rappresentano una cifra relativamente contenuta per un’opera pubblica. Circa 96mila euro saranno destinati direttamente ai lavori, mentre la restante parte coprirà spese tecniche e opere accessorie a carico dell’amministrazione. Nonostante l’importo ridotto, l’intervento assume un forte valore simbolico perché si inserisce nel più ampio processo di recupero degli spazi storici della città.

La vicenda di piazza Pappalardo mostra infatti quanto sia complesso intervenire nel centro storico di Catania, dove ogni opera urbana può riportare alla luce frammenti del passato. Allo stesso tempo evidenzia la necessità di trovare un equilibrio tra riqualificazione urbana, tutela archeologica e valorizzazione turistica. Un equilibrio che il Comune prova adesso a raggiungere trasformando un cantiere incompiuto in un nuovo spazio di memoria e identità cittadina.