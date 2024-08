I lavori di esecuzione del progetto per la riqualificazione sono stati completati, la nuova illuminazione a led e la pedonalizzazione di piazza Cardinale Pappalardo, già Duca Genova, nella prospettiva di una riscoperta e della valorizzazione dei luoghi della Città.

Il piano per la rigenerazione urbana

Gli interventi, attuati nel piano “Catania spazio sport” sulla rigenerazione urbana e transizione green, finanziati coi fondi comunitari del Pon Metro gestiti dalla Direzione Politiche Comunitarie, fanno parte del progetto di rimodulazione. Proposta avanzata nel 2022 dall’assessore Sergio Parisi, in seguito alla scoperta di alcune mura e reperti medievali.

Nel progetto sono state inserite delle panchine “circolari”, che a causa dei reperti archeologi e dell’impossibilità di piantumazione alberi, fungono sia da seduta ombreggiata che da area verde.

Mantenendo la possibilità di transito per i residenti e per accedere alla vicina via Landolina da via Dusmet, è stato realizzato un percorso che attraversa l’intera piazza. Uno spazio che fino allo scorso anno era un parcheggio in asfalto e spesso utilizzato come discarica abusiva di rifiuti, che ora permette a chi lo percorre di godere dello spettacolo architettonico del barocco che sta intorno.

Riguardo l’illuminazione sono stati approntati dei lampioni volutamente semplici e lineari in modo da garantire la giusta illuminazione anche per la sicurezza. Invece per ciò che concerne la nuova pavimentazione messa in opera nella piazza ha caratteristiche drenanti per assorbire parte delle acque di scolo in caso di pioggia.

Le parole del Sindaco Trantino

“Questa piazza -hanno commentato il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi- è tornato al suo antico splendore, uno spazio moderno e attrezzato ideata per esaltare l’eccezionale barocco che lo circonda, rigenerando un’area per troppi anni rimasta un piccolo parcheggio con soli 34 posti auto, ricettacolo di rifiuti. Una nuova bellezza si aggiunge per essere ammirata, destinata a diventare mèta dei flussi turistici che attraversano a piedi il centro storico. Ora, peraltro, anche grazie alla disponibilità dell’Autorità Portuale, a poche decine di metri dall’ex piazza Duca di Genova abbiamo oltre centocinquanta stalli per le auto: Catania e il suo centro storico adesso possono contare anche su questo fiore all’occhiello della nuova piazza Cardinale Pappalardo, a soli 300 metri da piazza Duomo”.