Entrano nel vivo i playoff della fase nazionale di Serie C. Questa sera, domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45, il Lecco ospita il Catania per la gara d’andata del secondo turno. Una sfida caldissima che mette in palio un posto per le finali che valgono la promozione in Serie B. Lecco-Catania, la formazione ufficiale dei rossazzurri: le scelte di Toscano per il match

I tifosi e gli appassionati avranno diverse opzioni per seguire il match in diretta, con un’ottima notizia: la partita sarà visibile anche in chiaro e gratuitamente.

Ecco dove seguire la diretta del match:

In TV (Gratis): la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

In TV (A pagamento): per i possessori di un abbonamento, la diretta sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252).

In streaming: sarà possibile seguire il match gratis sulla piattaforma RaiPlay, oppure a pagamento tramite NOW (pass Sport) e Sky Go.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45. La sfida di ritorno si giocherà a campi invertiti tra tre giorni.