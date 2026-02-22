CATANIA – Torna il calcio giocato in Piazza Spedini. Oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 14:30, il Catania ospita il Giugliano per una sfida che profuma di crocevia stagionale. Con la spinta del pubblico delle grandi occasioni, i rossazzurri cercano tre punti fondamentali per consolidare la posizione in classifica e dare continuità ai recenti risultati positivi.

La sfida in campo

L’atmosfera è elettrica: il Catania scende in campo con l’obiettivo di imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti, affidandosi al calore della Curva Nord e della Curva Sud. Di fronte, un Giugliano ostico, noto per la sua capacità di ripartire velocemente, che non arriverà ai piedi dell’Etna per fare la semplice comparsa.

Gli allenatori hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione solo in mattinata, puntando sulla freschezza atletica per scardinare le difese avversarie in un match che si preannuncia fisico e tattico.

Piano mobilità: bus potenziati

Per far fronte al massiccio afflusso di tifosi e limitare il caos parcheggi nelle zone limitrofe allo stadio (Cibali e Rapisardi), l’azienda di trasporto pubblico ha predisposto un piano straordinario di potenziamento.

Linee 4-7: saranno attivate corse aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto al normale orario festivo.

Consigli utili: si invitano i sostenitori a utilizzare i mezzi pubblici o il servizio di car sharing per raggiungere l’impianto, evitando di intasare le arterie principali come via Etnea e viale Regina Margherita.

La probabile formazione

Mister Toscano si trova nuovamente a dover gestire un’infermeria piuttosto affollata. La notizia principale riguarda l’assenza certa del capitano Francesco Di Tacchio: il trauma costale rimediato nella sfida contro il Siracusa lo costringe a un ulteriore periodo di stop forzato. Restano ai box anche Aloi, Di Gennaro e Cicerelli.

Speranze di recupero, almeno per la panchina, per Allegretto e Caturano, reduci dal forfait contro il Trapani; le loro condizioni verranno valutate fino all’ultimo.

La probabile formazione Sul piano tattico, il Catania dovrebbe disporsi con il collaudato 3-4-2-1:

Difesa: Davanti a Dini , il terzetto arretrato sarà composto da Pieraccini , Miceli e Celli .

Centrocampo: Sulla fascia destra inamovibile Casasola , mentre a sinistra Ponsi insidia Donnarumma per una maglia da titolare. La diga centrale sarà formata da Quaini e Corbari .

Attacco: Sulla trequarti spazio alla creatività di Lunetta e D’Ausilio. Per il ruolo di terminale offensivo, lo “Squalo” Francesco Forte resta in pole position, nonostante la forte pressione di Rolfini, ancora alla ricerca della prima marcatura in maglia rossazzurra.

Informazioni utili per i tifosi

Apertura Cancelli: prevista a partire dalle ore 12:30 per permettere un afflusso fluido e i consueti controlli di sicurezza.

Meteo: previsto un cielo sereno e clima mite (circa 17°C ), condizioni ideali per una giornata di sport all’aperto.

Dove guardare la partita :per gli abbonati all’emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà possibile seguire Catania-Giugliano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonatiSky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go . Un’ulteriore opzione è rappresentata daNOW , ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il fischio d’inizio è fissato per le 14:30: il Catania chiama, il “Massimino” risponde.