Un fine settimana di controlli a tappeto e numeri da record per la polizia giudiziaria di Catania. Le forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di pattugliamento sul territorio, assestando un duro colpo al fenomeno dei guardiamacchine illegali che stringono nella morsa del degrado diverse zone della città. Il bilancio complessivo parla di 39 parcheggiatori abusivi scovati e sanzionati, con l’emissione di ben 18 ordini di allontanamento. La giornata più calda è stata quella di sabato, durante la quale gli agenti hanno intercettato e fermato ben 27 persone intente a chiedere denaro agli automobilisti.

Le zone passate al setaccio dal centro alla periferia

I controlli hanno interessato in modo capillare i principali snodi del traffico cittadino, le aree della movida, le zone ospedaliere e i mercati storici. Le pattuglie hanno presidiato una fitta rete di strade e piazze, a partire dalle direttrici del centro storico come Corso Sicilia, nello specifico l’area del parcheggio Lidl, via Luigi Sturzo, via Dusmet, via Pardo, via Gambino, piazza Carlo Alberto, piazza Manganelli e piazza Grenoble.

Il monitoraggio si è poi esteso alla zona nord e all’area ospedaliera di via Santa Sofia e via Lavandaie, toccando anche il lungomare e la city in via Del Rotolo, viale Alcide De Gasperi, piazza Del Tricolore, piazza Verga e via Puccini. Infine, l’intervento ha riguardato i nodi di scambio e il litorale, con pattugliamenti mirati in piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo e lungo il viale Kennedy alla Playa.

Pioggia di multe: oltre 48mila euro di sanzioni per il Codice della Strada

L’operazione della Polizia di Stato non si è limitata al solo contrasto dei parcheggiatori abusivi. Nell’ambito dei medesimi servizi di controllo del territorio, volti a ripristinare la legalità e la sicurezza nelle strade catanesi, gli agenti hanno accertato e contestato 54 violazioni al Codice della Strada. Le sanzioni elevate agli automobilisti e ai centauri indisciplinati hanno raggiunto la cifra complessiva di 48.146 euro, a testimonianza di una linea dura contro ogni forma di irregolarità e di sosta selvaggia.

L’intervento della polizia giudiziaria risponde alle numerose segnalazioni dei cittadini e dei commercianti, esasperati dalle continue richieste di denaro. I controlli mirati nelle aree nevralgiche di Catania proseguiranno anche nei prossimi giorni per prevenire il reinsediamento dei soggetti allontanati.