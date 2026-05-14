Nel corso dei lavori d’Aula all’Assemblea regionale siciliana sulle “Norme in materia di personale” è stato approvato un emendamento governativo che prevede lo stanziamento di 2,45 milioni di euro per il 2026. La misura ha l’obiettivo di garantire la gratuità dei trasporti pubblici extraurbani su gomma in tutta l’Isola per una vasta platea di appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi militari e civili.

Il provvedimento rientra in un più ampio intervento di sostegno al personale impegnato quotidianamente nelle attività di sicurezza, soccorso e tutela del territorio.

Chi può viaggiare gratis sui bus extraurbani

La misura riguarda gli appartenenti alle forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri), ai corpi ad ordinamento militare come Guardia di Finanza e Guardia Costiera, e ai corpi ad ordinamento civile tra cui Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Corpo forestale regionale.

Per la prima volta viene incluso anche il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, ampliando così il perimetro dei beneficiari delle agevolazioni sui trasporti pubblici extraurbani.

Obiettivi della misura e gestione delle risorse

Secondo l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, l’intervento consente di garantire le risorse necessarie per coprire la spesa nel 2026 e assicurare il trasporto gratuito a chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.

Anche l’assessore al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino ha sottolineato il valore del provvedimento, evidenziando il riconoscimento del ruolo del Corpo forestale regionale. Sarà l’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità a definire, tramite apposito decreto e previo parere della commissione competente dell’Ars, le modalità operative per l’erogazione delle agevolazioni.