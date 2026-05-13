Sicilia- Il sospetto caso di hantavirus registrato a Messina accende l’attenzione delle autorità sanitarie italiane e riporta al centro del dibattito pubblico il tema delle infezioni rare importate dall’estero. Una turista argentina, arrivata in Italia dopo un viaggio da Buenos Aires, è stata ricoverata in Sicilia con sintomi respiratori compatibili con una grave polmonite.

Da qui la decisione di attivare immediatamente il protocollo nazionale di sorveglianza sanitaria, con il trasferimento dei campioni biologici all’Istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento per le malattie infettive ad alto rischio. Mentre si attendono i risultati definitivi delle analisi, cresce l’attenzione attorno a un virus poco conosciuto ma potenzialmente molto pericoloso.

Cos’è l’hantavirus e perché preoccupa gli esperti

L’hantavirus appartiene a una famiglia di virus zoonotici trasmessi principalmente dai roditori attraverso urine, saliva ed escrementi contaminati. Sebbene il contagio all’uomo sia considerato raro, alcune varianti possono provocare forme cliniche molto gravi, con interessamento dei polmoni, dei reni e dell’apparato cardiovascolare.

In America Latina, dove il virus Andes è diffuso in alcune aree endemiche tra Argentina e Cile, i casi vengono monitorati con particolare attenzione perché esiste la possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana. È proprio questo elemento ad aver spinto il Ministero della Salute italiano ad adottare misure straordinarie di controllo e isolamento precauzionale. La rapidità con cui la malattia può evolvere rende infatti fondamentale intervenire nelle prime ore con monitoraggio clinico costante e assistenza respiratoria tempestiva.

Il caso di Messina e il trasferimento dei campioni

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe partita il 30 aprile da una zona considerata a rischio e, dopo l’arrivo a Roma, avrebbe proseguito il viaggio verso la Sicilia. Il peggioramento delle condizioni respiratorie ha portato al ricovero in ospedale a Messina, dove i medici hanno disposto esami specifici per verificare l’eventuale presenza dell’hantavirus.

I campioni sono stati trasferiti dai Carabinieri NAS allo Spallanzani, che nelle prossime ore analizzerà anche il materiale biologico relativo a un giovane calabrese di 25 anni attualmente in isolamento fiduciario. La macchina sanitaria nazionale si è quindi attivata seguendo le procedure previste per le infezioni rare importate, con il coinvolgimento diretto delle autorità regionali e delle strutture specializzate in malattie infettive.

Tracciamento internazionale e quarantena precauzionale

Parallelamente agli accertamenti clinici, il Ministero della Salute ha avviato una complessa operazione di tracciamento dei contatti. Le verifiche hanno coinvolto anche le autorità britanniche, che hanno segnalato un turista inglese presente a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg su cui si trovava una persona sospettata di infezione. L’uomo è stato rintracciato a Milano e trasferito all’Ospedale Luigi Sacco, dove si trova in quarantena precauzionale insieme a un accompagnatore. Nelle prime ore del mattino è risultato negativo il test effettuato sul turista britannico.

L’obiettivo è evitare qualsiasi possibile diffusione del virus, soprattutto considerando che alcune forme di hantavirus sudamericane possono trasmettersi in condizioni di contatto stretto e prolungato. Le autorità italiane sottolineano però che, allo stato attuale, non esistono conferme definitive di positività e che tutte le misure adottate rientrano nei protocolli standard di prevenzione internazionale.

Sintomi, rischi e prevenzione: cosa sapere davvero

Le infezioni da hantavirus possono manifestarsi inizialmente con sintomi molto simili a quelli influenzali: febbre alta, dolori muscolari, stanchezza intensa e difficoltà respiratorie. Nei casi più severi, soprattutto nelle forme polmonari diffuse nelle Americhe, il quadro clinico può peggiorare rapidamente fino a provocare insufficienza respiratoria acuta.

Non esiste al momento un vaccino specifico né una terapia antivirale risolutiva, motivo per cui la prevenzione resta l’arma più importante. Gli esperti raccomandano di evitare il contatto con roditori e ambienti contaminati, soprattutto nelle aree rurali o boschive considerate endemiche. Intanto l’Italia continua a monitorare con attenzione l’evoluzione del caso di Messina, mentre cresce la curiosità e la preoccupazione dell’opinione pubblica attorno a un virus raro ma capace di generare allarme internazionale.

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