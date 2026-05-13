Resta alta l’attenzione sulla possible diffusione dell’Hantavirus! Scattati altri due accertamenti su due pazienti: una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina e un turista britannico adesso in isolamento a Milano.

Avviato il protocollo nazione di sorveglianza sanitaria, con il trasferimento dei campioni biologici all’Istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento per le malattie infettive ad alto rischio. Mentre si attendono i risultati definitivi delle analisi, cresce l’attenzione attorno a un virus poco conosciuto ma potenzialmente molto pericoloso.

I primi risultati

Il Ministero della Salute comunica che gli esami virologici effettuati ieri a Milano sul turista, individuato e posto in quarantena dopo essere stato a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg, hanno dato esito negativo. Negativo anche il test dell’accompagnatore che lo aveva seguito in Italia. Analogamente, risultano negativi gli accertamenti sul giovane di Villa San Giovanni, in Calabria, attualmente in isolamento fiduciario, e sulla turista ricoverata a Messina per una polmonite, proveniente da un’area endemica dell’Argentina. I campioni biologici di entrambi i casi sono stati analizzati presso l’Istituto Spallanzani.