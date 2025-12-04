Martedì scorso, due uomini sono deceduti nell’ospedale Maria Santissima Addolorata a Biancavilla, a Catania, ieri, 4 dicembre 2025, le due salme sono state scambiate involontariamente al momento della consegna ai familiari.

Salme scambiate, com’è successo?

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, a Biancavilla, due uomini della stessa età sono deceduti nello stesso giorno, precisamente martedì scorso, e si sono ritrovati uno accanto all’altro nella sala mortuaria, in attesa che le rispettive famiglie ritirassero le salme. L’ospedale aveva concesso il nulla osta per permettere il ritiro di una delle due salme ma non possiede alcuna responsabilità dell’accaduto.

La scoperta della famiglia

L’agenzia di pompe funebri ha quindi preparato la bara e trasportato il corpo presso l’abitazione dei familiari, attendendo il proprio defunto. Una volta a casa, però, è stato scoperto l’errore: la salma non apparteneva al loro congiunto ma all’uomo che lo ha accompagnato. La seconda salma era rimasta in obitorio, senza parenti presenti che potessero accorgersi dello scambio.

I familiari, non vedendo il proprio membro famigliare, hanno immediatamente avvisato le pompe funebri, riportando la salma in ospedale. Dopo la verifica dell’identità, i vestiti sono stati scambiati correttamente tra le due salme, e infine il corpo del loro congiunto è stato restituito ai familiari.