Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata lungo la Tangenziale di Catania, in prossimità dello svincolo di San Giovanni Galermo. L’impatto ha coinvolto più veicoli, causando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito in una fascia oraria già caratterizzata da traffico sostenuto.

Intervento dei soccorsi

Immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso: sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Al momento non sono state rese note le condizioni dei feriti né il numero esatto delle persone soccorse. I sanitari hanno operato in condizioni non semplici, anche a causa della posizione dell’incidente e della presenza di numerosi veicoli incolonnati.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente: tra le ipotesi al vaglio ci sono una possibile distrazione alla guida, l’elevata velocità o le condizioni del traffico nelle prime ore del giorno.

Traffico rallentato e disagi alla viabilità

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. Si sono registrati rallentamenti e code lungo la Tangenziale, con disagi per numerosi automobilisti diretti verso il centro cittadino e le zone limitrofe. Le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di ripristino delle normali condizioni di sicurezza hanno richiesto tempo, aggravando ulteriormente la situazione del traffico