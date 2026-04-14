Questa mattina un incendio si sarebbe sviluppato negli uffici dell’AMTS nella sede della zona industriale di Catania. Fortunatamente il rogo è stato rapidamente domato grazie all’intervento del personale interno, che ha utilizzato gli estintori, e successivamente dei vigili del fuoco. Di seguito i dettagli e gli infortuni.

Le ricostruzioni degli eventi

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle ore 12 due operai di una ditta esterna stavano eseguendo lavori di rifacimento in un servizio igienico al primo piano quando, durante l’utilizzo dei materiali di copertura, si sarebbero sprigionate delle fiamme. L’incendio è stato immediatamente circoscritto ed estinto.

I due lavoratori sono stati trasportati all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa di alcune ustioni, ma le loro condizioni non risultano gravi. Un dipendente AMTS è stato invece ricoverato in via precauzionale per una lieve intossicazione da fumo. La struttura non ha riportato danni significativi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario del 118 per le operazioni di messa in sicurezza e i primi soccorsi.