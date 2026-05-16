Un vasto incendio di sterpaglie, canneto ed alberi sta impegnando da questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.
L’incendio si è sviluppato a ridosso del viale Mario Rapisardi e Via Sabato Martelli Castaldi, nella zona denominata “Susanna”.
Sul posto una squadra della Centrale, le squadre dei distaccamenti di Maletto e Sud, diverse autobotti e un mezzo di supporto logistico.
L’intervento di spegnimento è in corso.
Le fiamme spinte dal forte vento, hanno sprigionato colonne di fumo visibili da diverse zone della città