Concorso polizia di stato: indetto un nuovo concorso della Polizia di Stato per Allievi Vice Ispettori nel 2026. Il nuovo concorso è finalizzato alla copertura di1000 posti di lavoro. La tanto attesa selezione pubblica è aperta a tutti i civili in ossesso di diploma di scuola secondaria di Il grado. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 21 febbraio 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso polizia di stato, i posti a disposizione

Il nuovo concorso è rivolto alla selezione di 1000 nuovi allievi vice ispettori. Nello specifico dei seguenti posti a disposizione alcuni saranno riservati, ecco quali:

n. 167 posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

n. 167 posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

A questi si aggiungo altre 83 posti. E in totale saranno 417 i posti a disposizione con riserva. Si rimanda alla consulta del bando ufficiale.

Concorso polizia di stato, i requisiti richiesti

Potranno partecipare al nuovo nuovo concorso della Polizia, tutti i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità);

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

non aver compiuto il 28° anno di età. Per le eccezioni degli anni d’eta si rimanda alla consulta del bando;

essere in possesso dei requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Concorso polizia di stato, la selezione e la domanda

Il concorso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato si articola nelle seguenti fasi:

prova scritta;

accertamento dell’efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici, ove previsti;

accertamento attitudinale;

prova orale.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 21 febbraio 2026 esclusivamente online tramite il portale concorsionline.poliziadistato. Inoltre ogni candidato dovrà possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si ricorda che l’accesso alla procedura potrà essere effettuato con SPID oppure CIE.