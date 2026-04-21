È stato ufficialmente pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato fino a superare le 5.000 unità complessive, aperto sia ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile sia ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate. Il bando è stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e rappresenta una delle più importanti operazioni di reclutamento degli ultimi anni. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il portale concorsionline.poliziadistato.it, nella finestra temporale stabilita dal bando, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica e un indirizzo PEC personale.

Articolazione dei posti e categorie di partecipazione

Il concorso prevede diverse aliquote di posti distribuite tra più categorie. Una parte consistente è riservata ai cittadini civili, mentre una quota significativa è destinata ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate che abbiano maturato determinati requisiti di servizio. È inoltre prevista una riserva per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco, oltre a ulteriori quote riservate a particolari categorie come personale già in servizio, parenti di appartenenti alle Forze Armate o della Polizia deceduti in servizio e altre specifiche condizioni previste dal bando. Nel corso delle procedure il numero dei posti è stato più volte ampliato, fino a raggiungere oltre 5.300 unità complessive.

Requisiti di accesso e condizioni per la partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici e mantenere una condotta irreprensibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È richiesto il rispetto dei limiti di età, generalmente fissati entro i 30 anni, con possibilità di estensione in caso di servizio militare o specifiche condizioni previste dal bando. I candidati devono inoltre possedere un titolo di studio idoneo e soddisfare i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale. Sono esclusi coloro che siano stati destituiti da pubbliche amministrazioni, espulsi da forze di polizia o non idonei a precedenti arruolamenti.

Struttura delle prove e iter selettivo del concorso

Il percorso di selezione è articolato e comprende diverse fasi successive. Dopo la prova scritta iniziale, i candidati idonei vengono convocati per gli accertamenti dell’efficienza fisica, che prevedono prove sportive e test atletici specifici svolti presso strutture dedicate. Superata questa fase, si passa agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che includono valutazioni mediche, test psicologici e colloqui specialistici finalizzati a verificare l’idoneità al servizio nella Polizia di Stato. Le prove si svolgono in più giorni e richiedono la presentazione di certificazioni mediche aggiornate, oltre al rispetto rigoroso delle modalità operative indicate nel bando.

Domanda online, convocazioni e comunicazioni ufficiali

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale della Polizia di Stato entro i termini stabiliti, utilizzando credenziali digitali come SPID o CIE e una PEC personale. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese convocazioni, calendari delle prove e aggiornamenti procedurali, vengono pubblicate sul sito ufficiale con valore di notifica legale. Le sessioni di esame sono distribuite su più periodi e si svolgono principalmente a Roma e in altre sedi indicate nei calendari. È fondamentale per i candidati consultare costantemente le pubblicazioni ufficiali, poiché ogni aggiornamento, modifica o integrazione al bando viene comunicato esclusivamente tramite i canali istituzionali.

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