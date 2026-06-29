Concorso Ripam: il Formez ha pubblicato l’avviso ufficiale contenente il calendario e il diario delle prove d’esame relative al maxi concorso Ripam finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di ben 3.997 assistenti da inquadrare nei ruoli dei ministeri, delle agenzie fiscali e di diverse amministrazioni centrali dello Stato.

Concorso Ripam: le date

Secondo quanto stabilito dall’avviso ufficiale emesso dalla Commissione interministeriale Ripam, le sessioni d’esame si concentreranno interamente nell’ultima decade estiva, nello specifico a partire dal 22 luglio fino al 31 luglio 2026. La scelta di concentrare i test in questa finestra temporale risponde alla necessità di accelerare le procedure di immissione in servizio del nuovo personale, garantendo tempi certi sia per la correzione informatizzata dei test sia per la successiva pubblicazione delle graduatorie di merito.

Concorso Ripam: sedi decentrate e modalità di svolgimento del test digitale

In linea con le ultime riforme in materia di selezioni pubbliche, lo svolgimento della prova scritta del concorso Ripam avverrà esclusivamente attraverso modalità digitali e informatiche, mediante l’utilizzo di appositi tablet forniti direttamente dall’organizzazione presso le aule d’esame. Per agevolare gli spostamenti dei candidati e ridurre l’impatto logistico, la Commissione ha optato per una dislocazione dei test su diverse sedi d’esame decentrate a livello nazionale, distribuite sul territorio in modo da coprire in maniera omogenea le macro-aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Ciascun partecipante regolarmente iscritto riceverà l’indicazione esatta della propria sede di convocazione, del giorno e dell’orario specifico in cui presentarsi per le operazioni di identificazione. La ripartizione dei candidati all’interno delle singole sessioni giornaliere seguirà, come di consueto per le procedure gestite dal Formez, criteri legati alla residenza geografica dichiarata nella domanda di partecipazione o all’ordine alfabetico, dettagli che saranno resi notevoli attraverso il portale ufficiale del reclutamento inPA e sul sito internet istituzionale del Formez.

Come verificare la convocazione e cosa portare il giorno della prova

Per consultare la propria posizione e conoscere i dettagli logistici della convocazione per il concorso Ripam, gli aspiranti assistenti dovranno connettersi alla piattaforma inPA autenticandosi con le proprie credenziali digitali di sicurezza. È fondamentale monitorare costantemente i canali ufficiali e la propria casella di posta elettronica certificata, in quanto la pubblicazione dell’avviso sul portale ha a tutti gli effetti valore di notifica formale a tutti i candidati ammessi alla selezione.

Il giorno stabilito per la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale o della tessera sanitaria e della copia stampata della ricevuta di iscrizione generata dal sistema al momento dell’invio della domanda. Il mancato rispetto dell’orario o l’assenza ingiustificata alla sessione assegnata comporteranno l’immediata esclusione dall’intera procedura concorsuale, senza alcuna possibilità di recupero in giornate successive.