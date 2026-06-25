Concorso Consiglio dei Ministri: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 130 laureati, con possibilità di assegnazione in diverse sedi sul territorio nazionale. Si tratta di un’importante occasione di inserimento stabile nella Pubblica Amministrazione, con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La selezione è aperta ai laureati, inclusi coloro in possesso di laurea triennale, e riguarda profili professionali specializzati nell’ambito della comunicazione e nei settori scientifico-tecnologici.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 giugno 2026.

Concorso Consiglio dei Ministri, i posti a disposizione

È stato pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione di 130 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, da inserire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

In particolare saranno selezionati i seguenti profili:

Codice DTD1 – n. 80 unità con il profilo professionale di Specialista di settore scientifico tecnologico, di cui 58 unità potranno essere allocate nel territorio nazionale presso sedi di altre amministrazioni identificate dal Dipartimento mediante specifici accordi, al fine di sostenere le esigenze degli enti territoriali secondo criteri di efficienza amministrativa e prossimità istituzionale;

di cui 58 unità potranno essere allocate nel territorio nazionale presso sedi di altre amministrazioni identificate dal Dipartimento mediante specifici accordi, al fine di sostenere le esigenze degli enti territoriali secondo criteri di efficienza amministrativa e prossimità istituzionale; Codice DTD2 – n. 50 unità con il profilo di Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici, di cui n. 36 unità potranno essere allocate nel territorio nazionale presso sedi di altre amministrazioni identificate dal Dipartimento mediante specifici accordi, al fine di sostenere le esigenze degli enti territoriali secondo criteri di efficienza amministrativa e prossimità istituzionale.

Ciascun candidato può presentare domanda solo per un profilo professionale o codice di concorso.

Concorso Consiglio dei Ministri, le lauree richieste

Per il profilo DTD1-Specialista di settore scientifico tecnologico sarà richiesto il possesso della laurea triennale in: L-2 (Biotecnologie); L-7 (Ingegneria civile e ambientale); L-8 (Ingegneria dell’informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-13 (Scienze biologiche); L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura); L-34 (Scienze geologiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica).

Per i corsi di laurea magistrale sarà richiesto: LM-6 (Biologia); LM-16 (Finanza); LM-17 (Fisica); LM-18 (Informatica); LM-20 (Ingegneria aerospaziale e astronautica); LM-21 (Ingegneria biomedica); LM-22 (Ingegneria chimica); LM-23 (Ingegneria civile); LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi); LM-25 (Ingegneria dell’automazione); LM-26 (Ingegneria della sicurezza); LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni); LM-28 (Ingegneria elettrica); LM-29 (Ingegneria elettronica); LM-30 (Ingegneria energetica e nucleare); LM-31 (Ingegneria gestionale); LM-32 (Ingegneria informatica); LM-33 (Ingegneria meccanica); LM-34 (Ingegneria navale); LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); LM-40 (Matematica); LM-54 (Scienze chimiche); LM-66 (Sicurezza informatica); LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio); LM-82 (Scienze statistiche); LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione); LM-Data (Data science).

Requisiti per Codice DTD2

Per il profilo di Codice DTD2- Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici, sarà richiesta la laurea triennale: L-SNT/03 (Professioni sanitarie tecniche); L-10 (Lettere); L-11 (Lingue e culture moderne); L-12 (Mediazione linguistica); L-14 (Scienze dei servizi giuridici); L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione); L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale); L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione); L-20 (Scienze della comunicazione); L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale); L-24 (Scienze e tecniche psicologiche); L-33 (Scienze economiche); L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali); L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace).

Laurea magistrale: LM-2 (Archeologia); LM-3 (Architettura del paesaggio); LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura); LM-12 (Design); LM-14 (Filologia moderna); LM-15 (Filologia, letterature e storia dell’antichità); LM-19 (Informazione e sistemi editoriali); LM-36 (Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia); LM-37 (Lingue e letterature moderne europee e americane); LM-39 (Linguistica); LM-43 (Metodologie informatiche per le discipline umanistiche); LM-45 (Musicologia e beni culturali); LM-51 (Psicologia); LM-52 (Relazioni internazionali); LM-55 (Scienze cognitive); LM-56 (Scienze dell’economia); LM-59 (Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità); LM-62 (Scienze della politica); LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni); LM-77 (Scienze economico-aziendali); LM-78 (Scienze filosofiche); LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo); LM-84 (Scienze storiche); LM-85 (Scienze pedagogiche); LM-88 (Sociologia e ricerca sociale); LM-90 (Studi europei); LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione); LM-92 (Teorie della comunicazione); LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato); LMG/01 (Giurisprudenza).

Concorso Consiglio dei Ministri, la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 27 giugno 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).