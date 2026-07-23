Importanti novità sul fronte dell’occupazione pubblica: il concorso INPS si amplia in modo significativo, portando i posti disponibili da 1.024 a 1.695 assunzioni a tempo indeterminato. Tra le sedi territoriali coinvolte nell’imponente campagna di reclutamento rientra anche la Sicilia, dove sono destinati 5 posti per rafforzare gli organici regionali dell’Istituto.
L’incremento dei posti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, punta a potenziare le strutture centrali e territoriali con la figura professionale di funzionario di progettazione, erogazione e controllo dei servizi.
I dettagli del concorso INPS e le sedi disponibili
Il piano straordinario di assunzioni rappresenta una delle selezioni pubbliche più rilevanti promosse dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale negli ultimi anni.
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Posti totali: 1.695 unità a tempo indeterminato su scala nazionale.
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Profilo professionale: Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi (Area dei funzionari).
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Distribuzione territoriale: La ripartizione copre la Direzione Generale, le Direzioni Regionali e i Coordinamenti Metropolitani dell’INPS. In Sicilia sono previsti 5 posti riservati agli uffici dell’Isola.
Requisiti di partecipazione e titoli di studio
Per accedere al concorso INPS è richiesto il possesso dei requisiti generali previsti per i pubblici concorsi, uniti a specifici titoli accademici:
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Titolo di studio: Laurea magistrale, specialistica o triennale nelle classi economico-giuridiche, politologiche, socio-statistiche e in diverse discipline umanistiche indicate nel bando ufficiale.
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Requisiti generali: Cittadinanza italiana (o di uno Stato membro UE/altre categorie ammesse dalla legge), maggiore età, godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali ostative.
Come presentare la domanda per il concorso INPS
La procedura di candidatura si svolge interamente in via telematica tramite il portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione:
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Piattaforma: Inviare la domanda d’ammissione attraverso il portale inPA.
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Accesso: Autenticarsi con credenziali digitali SPID, CIE, CNS o eIDAS.
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Scadenza: Le istanze devono essere inoltrate tassativamente entro le ore 23:59 del 27 luglio 2026.
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Pagamento: È richiesto il versamento della quota di partecipazione di 10 euro secondo le modalità indicate nel bando.