Concorso INPS 2026: è stato pubblicato il nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.695 impiegati (funzionari) che verranno dislocati nelle varie sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di una delle opportunità di lavoro più importanti dell’anno per chi punta alla Pubblica Amministrazione. Ecco nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti, come presentare la domanda, la scadenza e le prove d’esame previste dal bando.
Concorso INPS 2026: i posti disponibili e i profili richiesti
Il nuovo concorso INPS punta a rafforzare l’organico dell’ente attraverso l’inserimento di figure professionali con competenze amministrative, informatiche e di gestione. I 1.695 posti a tempo indeterminato sono destinati all’area dei Funzionari, una posizione che prevede mansioni di alta responsabilità e una retribuzione d’ingresso molto interessante.
La suddivisione dei posti a livello territoriale e i profili specifici (amministrativi, informatici, tecnici) sono consultabili all’interno del bando ufficiale, ma la copertura riguarderà capillarmente tutte le regioni d’Italia.
Requisiti di Partecipazione al Concorso INPS 2026
Per inviare la propria candidatura al concorso INPS è necessario essere in possesso di determinati requisiti generali e accademici.
Requisiti Generali
- Cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea (o altre categorie previste dalla legge);
- Maggiore età;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Idoneità fisica all’impiego.
Titolo di Studio Richiesto
Trattandosi di profili afferenti all’area dei Funzionari, per partecipare al concorso INPS è richiesto il possesso di una Laurea (Triennale, Magistrale o Vecchio Ordinamento). I titoli di studio più richiesti e idonei per questo bando includono:
- Economia e Commercio
- Giurisprudenza
- Scienze Politiche
- Scienze dell’Amministrazione
- Ingegneria Gestionale / Informatica (per i profili tecnici)
Come Presentare la Domanda e Scadenza
La domanda di partecipazione al concorso INPS deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione.
- Piattaforma: La candidatura va inviata attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione (InPA). Autenticazione: Per accedere alla piattaforma è necessario possedere le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Pec e Tassa: È indispensabile essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato e provvedere al pagamento della tassa di concorso prevista.
- Attenzione alla scadenza: I termini per la presentazione delle domande sono perentori e indicati all’interno del portale InPA. Si consiglia di non ridursi agli ultimi giorni per evitare sovraccarichi del sistema.
Concorso INPS 2026: le prove d’esame
L’iter selettivo del concorso INPS prevede una valutazione rigorosa dei candidati e si articolerà in diverse fasi:
- Eventuale Prova Preselettiva: Qualora il numero di domande di partecipazione sia particolarmente elevato, l’Istituto potrebbe attivare una preselezione con quesiti a risposta multipla (logica, cultura generale e materie d’esame).
- Prova Scritta: Un test a risposta multipla o sintetica volto ad accertare le conoscenze teoriche sulle materie specifiche del profilo.
- Prova Orale: Un colloquio mirato ad approfondire le materie dello scritto, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle tecnologie informatiche.
Materie principali da studiare:
Per superare il concorso INPS, i candidati dovranno prepararsi approfonditamente su:
- Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale;
- Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale;
- Elementi di Economia Politica e Scienza delle Finanze;
- Ordinamento e funzioni dell’INPS.
Per rimanere aggiornati sulle date delle prove, i diari d’esame e le banche dati ufficiali, continuate a seguire i canali ufficiali dell’INPS e il portale InPA.