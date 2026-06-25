​Concorso INPS 2026: è stato pubblicato il nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.695 impiegati (funzionari) che verranno dislocati nelle varie sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale su tutto il territorio nazionale.

​Si tratta di una delle opportunità di lavoro più importanti dell’anno per chi punta alla Pubblica Amministrazione. Ecco nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti, come presentare la domanda, la scadenza e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso INPS 2026: i posti disponibili e i profili richiesti

​Il nuovo concorso INPS punta a rafforzare l’organico dell’ente attraverso l’inserimento di figure professionali con competenze amministrative, informatiche e di gestione. I 1.695 posti a tempo indeterminato sono destinati all’area dei Funzionari, una posizione che prevede mansioni di alta responsabilità e una retribuzione d’ingresso molto interessante.

​La suddivisione dei posti a livello territoriale e i profili specifici (amministrativi, informatici, tecnici) sono consultabili all’interno del bando ufficiale, ma la copertura riguarderà capillarmente tutte le regioni d’Italia.

Requisiti di Partecipazione al Concorso INPS 2026

​Per inviare la propria candidatura al concorso INPS è necessario essere in possesso di determinati requisiti generali e accademici.

​Requisiti Generali

​Cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea (o altre categorie previste dalla legge);

​Maggiore età;

​Godimento dei diritti civili e politici;

​Idoneità fisica all’impiego.

​Titolo di Studio Richiesto

​Trattandosi di profili afferenti all’area dei Funzionari, per partecipare al concorso INPS è richiesto il possesso di una Laurea (Triennale, Magistrale o Vecchio Ordinamento). I titoli di studio più richiesti e idonei per questo bando includono:

​Economia e Commercio

​Giurisprudenza

​Scienze Politiche

​Scienze dell’Amministrazione

​Ingegneria Gestionale / Informatica (per i profili tecnici)

​Come Presentare la Domanda e Scadenza

​La domanda di partecipazione al concorso INPS deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione.

​ Piattaforma : La candidatura va inviata attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione (InPA). ​Autenticazione: Per accedere alla piattaforma è necessario possedere le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

: La candidatura va inviata attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione (InPA). ​Autenticazione: Per accedere alla piattaforma è necessario possedere le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). ​ Pec e Tassa : È indispensabile essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato e provvedere al pagamento della tassa di concorso prevista.

e : È indispensabile essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato e provvedere al pagamento della tassa di concorso prevista. ​Attenzione alla scadenza: I termini per la presentazione delle domande sono perentori e indicati all’interno del portale InPA. Si consiglia di non ridursi agli ultimi giorni per evitare sovraccarichi del sistema.

Concorso INPS 2026: le prove d’esame

L’iter selettivo del concorso INPS prevede una valutazione rigorosa dei candidati e si articolerà in diverse fasi:

​ Eventuale Prova Preselettiva : Qualora il numero di domande di partecipazione sia particolarmente elevato, l’Istituto potrebbe attivare una preselezione con quesiti a risposta multipla (logica, cultura generale e materie d’esame).

: Qualora il numero di domande di partecipazione sia particolarmente elevato, l’Istituto potrebbe attivare una preselezione con quesiti a risposta multipla (logica, cultura generale e materie d’esame). ​ Prova Scritta : Un test a risposta multipla o sintetica volto ad accertare le conoscenze teoriche sulle materie specifiche del profilo.

: Un test a risposta multipla o sintetica volto ad accertare le conoscenze teoriche sulle materie specifiche del profilo. ​Prova Orale: Un colloquio mirato ad approfondire le materie dello scritto, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle tecnologie informatiche.

​Materie principali da studiare:

​Per superare il concorso INPS, i candidati dovranno prepararsi approfonditamente su:

​Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale;

​Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale;

​Elementi di Economia Politica e Scienza delle Finanze;

​Ordinamento e funzioni dell’INPS.

​Per rimanere aggiornati sulle date delle prove, i diari d’esame e le banche dati ufficiali, continuate a seguire i canali ufficiali dell’INPS e il portale InPA.