Concorso Forze Speciali Esercito 2026: È stato pubblicato il nuovo concorso Forze Speciali Esercito 2026, una procedura straordinaria finalizzata al reclutamento di 55 Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT). I candidati selezionati saranno destinati ai reparti delle Forze Speciali dell’Esercito Italiano al termine del percorso di selezione e formazione previsto dal bando.

Chi può partecipare al concorso Forze Speciali Esercito 2026

Il bando è riservato ai volontari in servizio o in congedo che abbiano già maturato esperienza nelle Forze Armate, in particolare:

VFI (Volontari in Ferma Prefissata Iniziale) anche in rafferma annuale o a fine ferma

(Volontari in Ferma Prefissata Iniziale) anche in rafferma annuale o a fine ferma VFP1 in servizio o in congedo entro il 31 dicembre 2026

Tutti i candidati devono possedere la qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS) e, in alternativa o aggiunta, essere in possesso di brevetti specifici come Incursore, Acquisitore Obiettivi o Ranger, oppure frequentare percorsi formativi specialistici.

Requisiti del concorso Forze Speciali Esercito 2026

Tra i requisiti principali figurano:

cittadinanza italiana

età compresa tra 18 e 28 anni (29 per alcuni casi di servizio)

diploma di scuola secondaria di primo grado

idoneità psico-fisica e attitudinale

assenza di condanne penali o procedimenti incompatibili

condotta incensurabile e affidabilità verso le istituzioni

Attenzione anche a eventuali tatuaggi e piercing, che possono rappresentare causa di esclusione in base alle norme militari vigenti.

Come si svolge la selezione

Il concorso Forze Speciali Esercito 2026 prevede un iter articolato e altamente selettivo:

prova scritta con quesiti logico-culturali e professionali

accertamenti psico-fisici e attitudinali

prove di efficienza fisica

valutazione dei titoli

La selezione punta a verificare non solo la preparazione teorica, ma anche resistenza fisica, capacità operative e attitudini psicologiche.

Domanda di partecipazione e scadenze

Le domande devono essere inviate esclusivamente online entro il 22 luglio 2026, tramite il portale concorsi del Ministero della Difesa.

Per accedere è necessario utilizzare:

SPID oppure CIE

eventuale PEC per le comunicazioni ufficiali

È fondamentale inserire correttamente tutte le esperienze professionali richieste, pena l’esclusione.

Graduatoria e nomina dei vincitori

La graduatoria finale sarà stilata in base al punteggio complessivo ottenuto nelle prove e nella valutazione dei titoli. In caso di parità, avranno precedenza i candidati più giovani.

I vincitori saranno nominati con il grado di Caporale o equivalente e dovranno accettare formalmente l’incarico per accedere alla ferma triennale.

Un concorso altamente selettivo

Il concorso Forze Speciali Esercito 2026 rappresenta una delle selezioni più competitive nel panorama militare italiano. Pochi posti disponibili e prove impegnative rendono fondamentale una preparazione accurata sia fisica che tecnica per aspirare all’ingresso nei reparti d’élite.