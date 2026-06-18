Lavoro Sicilia: nuove opportunità nel settore agro-zootecnico. L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica finalizzato alla copertura di 14 posti a tempo determinato. Il bando si rivolge sia a diplomati che a laureati, offrendo inserimenti in profili tecnici e specialistici strategici per il territorio regionale.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate fino al prossimo 8 luglio 2026.
Lavoro Sicilia, Istituto Sperimentale Zootecnico: profili ricercati e i posti disponibili
La selezione pubblica mira a reclutare diverse figure professionali da inserire nell’organico dell’ente. Nel dettaglio, i 14 posti messi a bando sono così ripartiti:
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11 Tecnici di gestione aziendale (Controllore Zootecnico);
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2 Agronomi;
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1 Veterinario.
Lavoro Sicilia, Istituto Sperimentale Zootecnico: i requisiti specifici per candidarsi
Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per l’accesso ai comparti della Pubblica Amministrazione, i candidati devono dimostrare il possesso di determinati requisiti stabiliti in base al profilo di riferimento.
1. Tecnico gestione aziendale (Controllore Zootecnico)
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Diploma di scuola secondaria superiore;
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Conoscenza approfondita dei disciplinari ministeriali relativi ai controlli dell’attitudine produttiva di latte e carne;
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Conoscenze informatiche di base e padronanza degli applicativi dedicati alla raccolta e alla trasmissione dei dati.
2. Agronomo
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Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Scienze e Tecnologie Alimentari o titolo equipollente;
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Abilitazione all’esercizio della professione;
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Iscrizione all’Albo professionale di pertinenza;
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Conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali applicativi informatici di ufficio.
3. Veterinario
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Laurea magistrale in Medicina Veterinaria o titolo equipollente;
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Abilitazione all’esercizio della professione;
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Iscrizione all’Albo professionale di pertinenza;
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Competenze specifiche maturate nel settore dei piccoli e grandi ruminanti.
Le prove d’esame e la scadenza
La procedura selettiva per l’assegnazione dei contratti a tempo determinato prevede il superamento di due step valutativi: una prova scritta e una prova orale, vertenti sulle materie connesse alle mansioni dei singoli profili.
Scadenza delle domande: Il termine ultimo inderogabile per l’invio delle candidature e la presentazione della documentazione è fissato per l’8 luglio 2026, attraverso il portale inPA.