Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha aperto selezioni per neolaureati e diplomati, da assumere in tutto il territorio nazionale. Ecco quali sono le posizioni aperte, i requisiti e le scadenze per poter inoltrare la propria domanda.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: le posizioni aperte

Ecco quali sono le posizioni per cui è possibile candidarsi, con annessa data di scadenza:

Architetto progettista: Brescia e Roma (scadenza 17 novembre)

Brescia e Roma (scadenza 17 novembre) Neolaureati in ingegneria area manutenzione impianti industriali Trenitalia: Firenze (scadenza 19 novembre)

Firenze (scadenza 19 novembre) Macchinista expert: Bologna (scadenza 20 novembre)

Bologna (scadenza 20 novembre) Bim Coordinator: Roma (scadenza 14 novembre)

Roma (scadenza 14 novembre) Specialista ingegneria della manutenzione : Roma (scadenza 14 novembre)

: Roma (scadenza 14 novembre) Macchinisti : Liguria (scadenza 10 novembre)

: Liguria (scadenza 10 novembre) Neolaureati in ingegneria per manutenzione e innovazione fs logistix : Milano (scadenza 13 novembre)

: Milano (scadenza 13 novembre) Addetto gestione contratti : Roma (scadenza 10 novembre)

: Roma (scadenza 10 novembre) Specialista legale e compliance – categorie protette (l. 68/99) : Bologna (scadenza 13 novembre)

: Bologna (scadenza 13 novembre) Progettista geologia: Roma (scadenza 10 novembre)

I contratti possono variare, andando dalla tipologia di apprendistato al tempo indeterminato.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: i requisiti

In base al profilo scelto, i requisiti possono variare. Si va dalle lauree in ingegneria e architettura per il profili in area manutenzione impianti industriali e per architetto progettista, al possedimento del solo diploma per la figura di Macchinista Expert, a cui bisogna aggiungere il possesso della Licenza Europea di Macchinista, il Certificato Complementare tipo B in corso di validità e il conseguimento delle abilitazioni da almeno 6 anni. Per tutte le altre informazioni necessarie si rimanda a questo link.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: come candidarsi

Per poter effettuare la propria candidatura bisogna accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Ferrovie dello Stato. A questo link si potranno visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili per poi procedere alla candidatura seguendo le indicazioni del sito.

Oltre alle posizioni già aperte, è possibile presentare anche la propria candidatura spontanea. Per farlo, è sufficiente creare un profilo sul sito di recruiting e compilare il form online.