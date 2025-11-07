Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha aperto selezioni per neolaureati e diplomati, da assumere in tutto il territorio nazionale. Ecco quali sono le posizioni aperte, i requisiti e le scadenze per poter inoltrare la propria domanda.
Assunzioni Ferrovie dello Stato: le posizioni aperte
Ecco quali sono le posizioni per cui è possibile candidarsi, con annessa data di scadenza:
- Architetto progettista: Brescia e Roma (scadenza 17 novembre)
- Neolaureati in ingegneria area manutenzione impianti industriali Trenitalia: Firenze (scadenza 19 novembre)
- Macchinista expert: Bologna (scadenza 20 novembre)
- Bim Coordinator: Roma (scadenza 14 novembre)
- Specialista ingegneria della manutenzione: Roma (scadenza 14 novembre)
- Macchinisti: Liguria (scadenza 10 novembre)
- Neolaureati in ingegneria per manutenzione e innovazione fs logistix: Milano (scadenza 13 novembre)
- Addetto gestione contratti: Roma (scadenza 10 novembre)
- Specialista legale e compliance – categorie protette (l. 68/99): Bologna (scadenza 13 novembre)
- Progettista geologia: Roma (scadenza 10 novembre)
I contratti possono variare, andando dalla tipologia di apprendistato al tempo indeterminato.
Assunzioni Ferrovie dello Stato: i requisiti
In base al profilo scelto, i requisiti possono variare. Si va dalle lauree in ingegneria e architettura per il profili in area manutenzione impianti industriali e per architetto progettista, al possedimento del solo diploma per la figura di Macchinista Expert, a cui bisogna aggiungere il possesso della Licenza Europea di Macchinista, il Certificato Complementare tipo B in corso di validità e il conseguimento delle abilitazioni da almeno 6 anni. Per tutte le altre informazioni necessarie si rimanda a questo link.
Assunzioni Ferrovie dello Stato: come candidarsi
Per poter effettuare la propria candidatura bisogna accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Ferrovie dello Stato. A questo link si potranno visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili per poi procedere alla candidatura seguendo le indicazioni del sito.
Oltre alle posizioni già aperte, è possibile presentare anche la propria candidatura spontanea. Per farlo, è sufficiente creare un profilo sul sito di recruiting e compilare il form online.