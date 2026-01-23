Concorsi pubblici in scadenza: Il weekend si preannuncia particolarmente intenso per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. Tra il 23 e il 25 gennaio 2026, infatti, scadono numerosi concorsi pubblici e selezioni che interessano l’intero territorio nazionale e coinvolgono amministrazioni centrali, enti locali, agenzie statali ed enti partecipati.

Le opportunità sono rivolte a un pubblico molto ampio: diplomati, laureati, candidati con licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico, confermando come il pubblico impiego continui a rappresentare una strada concreta verso stabilità lavorativa e crescita professionale.

Accanto ai concorsi tradizionali, restano centrali anche le assunzioni legate ai progetti PNRR, che alimentano il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione.

ANSFISA e ISTAT: concorsi tecnici e scientifici in scadenza

Tra le selezioni più rilevanti in chiusura spiccano i concorsi ANSFISA, che mettono a bando 94 posti a tempo indeterminato. Le procedure sono rivolte sia a diplomati sia a laureati e riguardano profili altamente qualificati come Dirigenti, Funzionari, Collaboratori, Geometri e Ingegneri. Le sedi di lavoro sono distribuite su più regioni italiane e le domande devono essere presentate entro la data odierna.

Sempre entro il 23 gennaio scade anche il concorso ISTAT per 95 Collaboratori tecnici, un’interessante opportunità riservata a diplomati, senza obbligo di laurea. Le assunzioni sono a tempo indeterminato, con inquadramento come Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) di VI livello e sedi diffuse su tutto il territorio nazionale.

Maxi concorsi RIPAM e Difesa: migliaia di posti a tempo indeterminato

Il cuore delle opportunità di questa settimana è rappresentato dai maxi concorsi RIPAM, che complessivamente offrono oltre 5.000 posti.

Il concorso RIPAM per 3.997 Assistenti , rivolto a diplomati , prevede assunzioni a tempo indeterminato in numerosi enti centrali, tra cui Agenzia delle Entrate, INPS, Ministeri, INL e altre amministrazioni strategiche. La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 27 gennaio 2026 .

per , rivolto a , prevede assunzioni a tempo indeterminato in numerosi enti centrali, tra cui Agenzia delle Entrate, INPS, Ministeri, INL e altre amministrazioni strategiche. La scadenza per l’invio della domanda è fissata al . Sempre con scadenza il 27 gennaio, è attivo il concorso RIPAM per 1.340 Funzionari, destinato a laureati (triennale o magistrale), con posti anche nell’area delle elevate professionalità. Le sedi coprono l’intero territorio nazionale e coinvolgono ministeri, agenzie e autorità indipendenti.

Nella stessa finestra temporale rientra anche il concorso del Ministero della Difesa, finalizzato all’assunzione di 1.100 Assistenti diplomati in ambiti amministrativi, tecnici, sanitari, informatici e logistici.

Protezione Civile e nuove opportunità nel pubblico impiego

Chiude il quadro delle scadenze imminenti il concorso della Protezione Civile, che mette a bando 130 posti tra Assistenti (diplomati) e Funzionari (laureati, anche triennali). Le assunzioni sono a tempo indeterminato e rappresentano un’occasione di grande valore per chi desidera operare in un settore strategico per la sicurezza e la gestione delle emergenze. Anche in questo caso, la domanda va presentata entro il 27 gennaio 2026.