Viaggiare sulle autostrade siciliane è diventato più complesso negli ultimi tempi a causa dei numerosi interventi di manutenzione e ammodernamento della rete. Per tutelare gli automobilisti che affrontano quotidianamente i disagi legati ai rallentamenti causati dai lavori in corso, è stata introdotta una novità importante.
La nuova misura per gli utenti
A partire dal 1° giugno 2026, è ufficialmente attiva la procedura che permette agli utenti di richiedere il rimborso del pedaggio pagato sulle tratte autostradali interessate dai cantieri.
L’iniziativa mira a sostenere i viaggiatori durante questo periodo di transizione, in cui i lavori di restyling sono necessari per consegnare alla regione infrastrutture più moderne, efficienti e, soprattutto, sicure.
Le tratte interessate
La misura è rivolta a chi ha subito ritardi e rallentamenti percorrendo le seguenti tratte autostradali gestite dal Consorzio:
- A18 Messina – Catania
- A20 Messina – Palermo
Come richiedere il rimborso
Gli automobilisti interessati possono consultare tutt356756i i dettagli relativi alla procedura, verificare i requisiti necessari per l’accesso al rimborso e scaricare la modulistica ufficiale direttamente attraverso i canali dedicati.
Tutta la documentazione e le istruzioni operative sono disponibili sul sito ufficiale:
www.autostradesiciliane.it