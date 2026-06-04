Viaggiare sulle autostrade siciliane è diventato più complesso negli ultimi tempi a causa dei numerosi interventi di manutenzione e ammodernamento della rete. Per tutelare gli automobilisti che affrontano quotidianamente i disagi legati ai rallentamenti causati dai lavori in corso, è stata introdotta una novità importante.

​La nuova misura per gli utenti

​A partire dal 1° giugno 2026, è ufficialmente attiva la procedura che permette agli utenti di richiedere il rimborso del pedaggio pagato sulle tratte autostradali interessate dai cantieri.

​L’iniziativa mira a sostenere i viaggiatori durante questo periodo di transizione, in cui i lavori di restyling sono necessari per consegnare alla regione infrastrutture più moderne, efficienti e, soprattutto, sicure.

​Le tratte interessate

​La misura è rivolta a chi ha subito ritardi e rallentamenti percorrendo le seguenti tratte autostradali gestite dal Consorzio:

​A18 Messina – Catania

​A20 Messina – Palermo

​Come richiedere il rimborso

​Gli automobilisti interessati possono consultare tutt356756i i dettagli relativi alla procedura, verificare i requisiti necessari per l’accesso al rimborso e scaricare la modulistica ufficiale direttamente attraverso i canali dedicati.

​Tutta la documentazione e le istruzioni operative sono disponibili sul sito ufficiale:

www.autostradesiciliane.it