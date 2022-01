Covid Sicilia, “zona arancione” prorogata per 4 Comuni: uno nel Catanese

"Zona arancione" prorogata per altri 4 Comuni della Sicilia: uno si trova in provincia di Catania. I dettagli sull'ultima ordinanza.

In Sicilia si registrano ancora numerosi casi da Coronavirus, dunque si fatica ad allentare le misure. Con una nuova ordinanza, a firma del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si prevede anzi la proroga della “zona arancione” per quattro Comuni siciliani. Uno di questo si trova in provincia di Catania.

Si tratta di:

Gravina di Catania, nel Catanese ;

; Caronia e San Filippo del Mela , nel Messinese;

e , nel Messinese; Ribera, nell’Agrigentino.

Per via di questa proroga, in questi Comuni le misure restrittive anti-Covid resteranno in vigore fino al 12 gennaio 2022.